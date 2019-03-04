Торговельний дефіцит США досяг максимуму за 10 років

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами Сполучених Штатів Америки у 2018 році збільшився на 12,5 відсотка та досягнув найвищого за останні 10 років показника - 621 мільярда доларів. Про це свідчать дані міністерства торгівлі США, оприлюднені у середу, 6 березня.

Загалом минулого року через зміцнення долара та торговельну війну з Китаєм експорт зріс на 6,3 відсотка до 2,5 трильйона доларів, досягнувши найвищого рівня за весь час. Одночасно на тлі значного зростання економіки, низького рівня безробіття та попиту на іноземні товари імпорт збільшився на 7,5 відсотка до 3,12 трильйона доларів.

В грудні минулого року дефіцит торгівлі в США збільшився на 9,5 мільярда доларів та досягнув 59,8 мільярда доларів. Цей показник є найвищим з жовтня 2008 року. У порівнянні з листопадом, дефіцит у грудні збільшився на 19 відсотків.

У звіті також зазначено, що дефіцит торгівлі США з Китаєм в 2018 році збільшився на 11,6 відсотка до рекордних 419,2 мільярда доларів. Дефіцит торгівлі США з країнами Євросоюзу зріс до 169,3 мільярда доларів, а з Мексикою - 81,5 мільярда доларів.