Торговельна політика Дональда Трампа: м'яч у власні ворота

Президентові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, здається, вдалось неможливе. На переговорах у Білому домі, що відбулись 25 липня він досягнув з президентом США Дональдом Трампом одразу декількох домовленостей з метою вирішення торговельного конфлікту між ЄС та США. Зокрема, було вирішено поки що відмовитися від усіх запланованих раніше взаємних штрафних мит. Юнкер повідомив, що сторони домовились не запроваджувати нові митні тарифи проти один одного, доки триватимуть переговори. Деталі домовленостей наразі невідомі, однак чи врятують вони світ від торговельної війни, яка розгортається на багатьох фронтах?

Так склалося, що Іванка Трамп - донька нинішнього президента США - може на власній шкірі відчути негативні наслідки торговельної політики свого батька. Вже у вересні глава Білого дому планує запровадити десятивідсоткове мито на китайський імпорт, у тому числі дамські сумочки та одяг. На такій продукції побудувала свій модний бізнес й Іванка. Особливість ситуації полягає в тому, що більшість товарів, які президентська донька збуває під своїм лейблом, виробляється саме в Китаї.

Торговельні партнери США уже відреагували на протекціоністську політику Дональда Трампа і у відповідь почали теж запроваджувати штрафні мита на американський імпорт. Звісно, що такий крок не сподобався Сполученим Штатам, і Вашингтон звернувся зі скаргою до Світової організації торгівлі (СОТ). На думку Девіда Котока, засновника компанії Cumberland Advisors, всі ці дії свідчать про початок "торговельної війни".

Американські компанії теж постраждають

Під час передвиборної кампанії Трамп пообіцяв допомогти американській промисловості, яка переживає нелегкі часи. На його думку, американські фірми стали жертвами нечесної торгівлі. Але тепер саме компанії в США почали відчувати негативні наслідки торговельної політики самого Трампа. "В глобалізованій економіці не може бути переможця торговельної війни", - каже Коток.

Чи стане Іванка Трамп також жертвою торговельної політики свого батька?

Особливо це стосується тих американських концернів, які через мережу постачальників пов'язані з усім світом. При чому вони страждають двічі.

По-перше, їхня продукція стає дорожчою за кордоном через запровадження мит у відповідь. Таким чином вона програє в конкурентній боротьбі з місцевими виробниками. У ЄС така ситуація вже склалася з віскі, джинсами та мотоциклами американського виробництва. У Китаї запровадили спеціальні мита на понад 500 видів товарів із США, серед яких соя, кукурудза, авто.

По-друге, зростають виробничі кошти в тих американських підприємствах, котрі залежать від поставок з-за кордону сировини, наприклад, сталі або алюмінію, на які Трамп підвищив ввізні мита. Це стосується таких велетнів як харчовий концерн Campbell Soup та виробників напоїв Coca Cola й MillerCoors.

Розплачуватись доведеться американським споживачам

Американські виробники вже звертають увагу на негативні наслідки рішень Трампа. Так, компанія MillerCoors, яка спеціалізується на виробництві пива, застерегла через Twitter, що в США просто нема стільки алюмінію, аби задовольнити попит, пов'язаний з виробленням бляшанок для напоїв. У багатьох випадках, каже економіст Коток, компанії будуть вимушені на внутрішньому ринку підвищити ціну на свою продукцію. Отже, розплачуватися за політику Трампа доведеться також американським споживачам.

У довгостроковій перспективі Трамп своїми рішеннями лише зашкодить американській економіці, кажуть економісти. Аналітична фірма Moody Analytics підрахувала, що вже до наступного літа таким чином будуть втрачені 700 тисяч робочих місць. Подібні застереження лунають і від економіста Котока: економічне зростання скоротиться, а ріст споживчих цін сприятиме підвищенню інфляції. Він прогнозує, що перші підтвердження цьому можна буде знайти впродовж наступних трьох-дев'яти місяців в економічних звітах.

Джемі Даймон: "Мита принесуть більше шкоди, ніж користі".

Не дивно, що як в ділових, так і в політичних колах у США намітився опір планам Трампа. Кілька тижнів тому найбільша американська лобістська група - Business Roundtable - поширила заяву, в якій наголосила, що нинішня торговельна політика Білого дому практично зведе нанівець позитивні наслідки податкової реформи. Джемі Даймон, генеральний директор інвестиційного банку JP Morgan Chase, сказав у розмові з журналістами: "Мита принесуть більше шкоди, ніж користі".

Щоправда, слід визнати, що поки лише обмежене коло компаній наважилось відкрито висловити своє занепокоєння. "Завеликим є страх роздратувати Трампа", - припускає Коток. У минулому були випадки, коли Трамп одним своїм твітом обвалював курс акцій. Лише кілька тижнів тому американський виробник мотоциклів Harley Davidson викликав гнів американського президента, оголосивши про перенесення частини свого виробництва за кордон. Таким чином Harley Davidson хоче обійти мита, які у відповідь на торговельну політику Трампа запровадили в ЄС.

Підприємці сподіваються на винятки

Тим часом підприємці в США намагаються за лаштункам вибити для себе преференції, аби до їхніх постачальників з-за кордону не застосовували штрафні мита. Як повідомляється, вже понад 26 тисяч фірм спрямували до міністерства торгівлі відповідне прохання.

В американській адміністрації визнають, що через навалу запитів не встигають їх опрацьовувати. На 20 липня зі 26 тисяч 500 запитів було задоволено 267, у 452 випадках була відмова, повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на офіційну відповідь американського міністерства торгівлі.

Найбільше страждають менші підприємства. За словами американського сенатора Рона Вайдена від Демократичної партії, який є членом фінансового комітету, малі підприємства не мають достатньо грошей, аби найняти собі адвоката, який би захищав їхні інтереси. Але якщо комусь і вдасться знайти адвоката, шансів на успіх обмаль, оскільки більшість запитів все-одно відхиляється, констатує Вайден. Його колега, демократка Клер МакКаскілл, звертає увагу на хаос, який панує при ухваленні рішень. За її словами, зрозуміти, чому одним американським фірмам ідуть на зустріч, а іншим - ні, взагалі не можливо. Цікаво, для бізнесу Іванки Трамп буде зроблено виняток?