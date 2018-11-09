 Топ-5 країн, до яких емігрують німці | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 12.11.2019

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Культура й стиль життя

Топ-5 країн, до яких емігрують німці

Багато людей з інших країн прагнуть емігрувати до Німеччини. Натомість самі німці теж нерідко виїжджають жити за кордон. Рейтинг найпопулярніших напрямків еміграції з ФРН.

Швейцарія - найулюбленіший напрямок еміграції німців

Швейцарія - найулюбленіший напрямок еміграції німців

Понад 250 тисяч німців емігрують щороку за кордон, свідчить офіційна статистика ФРН. Відстежити, куди саме вони виїжджають, є непростим завданням. Однак Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) регулярно аналізує міграційні дані країн-членів та оприлюднює свої висновки.

Отже, згідно із доповіддю щодо міжнародної міграції за 2019 рік (International Migration Outlook 2019), перша п'ятірка країн, до яких виїжджають німці, виглядає наступним чином:

Швейцарія - 16,3 відсотка; Австрія - 13,5; Великобританія - 10; Нідерланди - 8,7; Іспанія - 7,5 відсотка. До першої десятки потрапили Туреччина (7 відсотків), Франція (4,7), Японія (4,3), США (3,9) та Нова Зеландія (3,7).

Тож, якими є причини того, що німці обирають ці країни для еміграції?

1. Швейцарія

Ця країна має спільний кордон з Німеччиною, швейцарці розмовляють з німцями фактично однією мовою, а зарплати в Швейцарії, згідно з даними ОЕСР, є на понад 50 відсотків вищим у порівнянні з німецькими. Податки при цьому є значно нижчими, а стандарти життя вищими. І попри те, що Швейцарія не входить до складу Євросоюзу, еміграція до цієї країни для німців є порівняно нескладною. Понад 450 тисяч громадян ФРН живуть на даний момент у Швейцарії, переважно у німецькомовному Цюріху та довкола нього.

У Швейцарії живе понад 450 тисяч громадян ФРН

У Швейцарії живе понад 450 тисяч громадян ФРН

2. Австрія

Географічно Австрія також має спільний кордон з Німеччиною і з-поміж інших країн Євросоюзу найпопулярнішою країною еміграції для німців. Мова в Австрії є ще більш близькою для німців, ніж швейцарська німецька, а завдяки свободі переміщення всередині ЄС еміграція до цієї країни взагалі не має практично жодних бюрократичних перепон. В Альпійській республіці проживає близько 200 тисяч німців, переважно вони оселяються тут у столиці країни Відні. Стосунки між австрійцями і німцями є здебільшого гарними, хоча німців подекуди зневажливо називають словом "піфке" (Piefke), яке бере свої коріння ще з часів Австро-прусської війни, або "мармеладець" (Marmeladinger) - це слово виникло у часи Першої світової війни та пов'язане з тим, що німецькі солдати мали бідні харчові пайки і замість масла і смальцю отримували джем.

Багато німців, що емігрують до Австрії, живуть у Відні

Багато німців, що емігрують до Австрії, живуть у Відні

3. Великобританія

Пов'язані з Brexit страхи не звели нанівець еміграцію німців до Великобританії - у цій країні нині проживає понад 150 тисяч громадян ФРН. Зв'язки німців зі Сполученим Королівством є настільки глибокими, що навіть королівська родина має німецьке коріння - через Ганноверську династію. Багато німців переїздять до Лондона, працюють у галузі освіти та науки або в системі охорони здоров'я. Тут німцям доводиться пристосовуватися до культурних відмінностей, включаючи необхідність вести короткі бесіди (small talk) з місцевими та розрахунок кредитною карткою замість готівки, яку німці дуже полюбляють. Також дехто з німців вважає, що у Великобританії пиво є якіснішим.

Попри Brexit, німці продовжують обирати для еміграції Великобританію

Попри Brexit, німці продовжують обирати для еміграції Великобританію

4. Нідерланди

Опанувати нідерландську мову для німців порівняно легко, особливо якщо вони вже знають англійську. Рівень безробіття у Нідерландах є нижчим за німецький, а люди загалом більш розслаблені, що також до вподоби німцям. Однак іноді німцям доводиться чути від деяких нідерландців прохання повернути їм велосипеди - натяк на часи Другої світової війни, коли під завісу війни нацисти забирали будь-що, що має колеса, аби втекти. Великий наплив німців до Нідерландів спостерігався наприкінці 1990-х років - тоді вони емігрували з економічних міркувань, оскільки у сусідній країні спостерігався економічний бум. І хоча з того часу ФРН в багатьох аспектах економічного розвитку залишила Нідерланди позаду, німці продовжують сюди емігрувати. До того ж, у Нідерландах вчиться багато студентів з Німеччини.

Спокійне життя у Нідерландах приваблює німців

Спокійне життя у Нідерландах приваблює німців

5. Іспанія

У порівнянні з Німеччиною в Іспанії восени та взимку набагато тепліше, крім того, німцям до смаку чудова іспанська кухня. Німеччина і іспанський туристичний острів Майорка мають нерозривний зв'язок - десятиліттями німці обирають його для відпочинку. Канарські острови та східне узбережжя Іспанії є також дуже привабливими для спраглих за сонячним теплом німців. Обидві країни є членами ЄС, тому еміграція до Іспанії є для німців доволі нескладною. Утім, іспанський ринок праці залишається бідним, тому німці-мігранти тут переважно не працюють.

Море і пляжі Майорки - чому б не привід для еміграції?

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