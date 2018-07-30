Тонкощі онлайн-торгівлі: як цьому навчитися (відео)

Шопінг в інтернеті розвивається дедалі бурхливіше. Відповідно з'явився попит на нову спеціальність - продавець онлайн. Чим така професія відрізніється від роботи класичого продавця, навчають на спеціальних курсах у ФРН.
У сфері торгівлі грядуть значні зміни. Вже нині кожне восьме євро в Німеччині припадає на онлайн - з тенденцією до подальшого зростання. Технічні можливості разюче розвиваються. А продавці? Адже їх слід зовсім по-іншому навчати тонкощам продажу в інтернеті порівняно з традиційною торгівлею.
Члени Європарламенту висловилися за скасування обмежувальних механізмів в онлайн-торгівлі у межах Євросоюзу. Невдовзі інтернет-магазинам буде заборонено використовувати геоблокінг. (06.02.2018)
Верховна Рада запровадила обмеження щодо безмитного ввезення товарів з-за кордону. Які саме, а також хто від них втратить, а хто виграє - з'ясовувала DW. (12.12.2017)
У Німеччині регулярно перебувають онлайн близько 64,5 мільйона осіб. (29.11.2017)
Купити там можна майже все: від книги до пральної машини чи дивана. Американський концерн Amazon лідирує серед торгових інтернет-порталів у Німеччині. Розповідь про те, як усе починалось. (17.11.2009)
Націнка на одяг міжнародних брендів у сто та більше відсотків дозволяє непогано заробляти на бажанні українців гарно виглядати. Самі ж українські модники все більше практикують шопінг-туризм. (24.06.2011)