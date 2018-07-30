Тонкощі онлайн-торгівлі: як цьому навчитися (відео)

У сфері торгівлі грядуть значні зміни. Вже нині кожне восьме євро в Німеччині припадає на онлайн - з тенденцією до подальшого зростання. Технічні можливості разюче розвиваються. А продавці? Адже їх слід зовсім по-іншому навчати тонкощам продажу в інтернеті порівняно з традиційною торгівлею.



