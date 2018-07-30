 Тонкощі онлайн-торгівлі: як цьому навчитися (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.08.2018

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Політика й суспільство

Тонкощі онлайн-торгівлі: як цьому навчитися (відео)

Шопінг в інтернеті розвивається дедалі бурхливіше. Відповідно з'явився попит на нову спеціальність - продавець онлайн. Чим така професія відрізніється від роботи класичого продавця, навчають на спеціальних курсах у ФРН.

e-commerce Symbolbild Einkaufswagen (Colourbox/T. Vitsenko)

Продавець онлайн-магазину стає новою перспективною професією

У сфері торгівлі грядуть значні зміни. Вже нині кожне восьме євро в Німеччині припадає на онлайн - з тенденцією до подальшого зростання. Технічні можливості разюче розвиваються. А продавці? Адже їх слід зовсім по-іншому навчати тонкощам продажу в інтернеті порівняно з традиційною торгівлею. 


 

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Європарламент вирішив спростити онлайн-шопінг в межах Євросоюзу

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Тонкощі онлайн-торгівлі: як цьому навчитися (відео)

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