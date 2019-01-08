Томос як подарунок до свята: як зустріли Різдво в ПЦУ і УПЦ МП (відео)

Родина Черьомушкіних радіє новинам зі Стамбула, де Вселенський патріарх підписав томос про автокефалію, тобто канонізував створення помісної української церкви. Зовсім інакше останні події сприймають у родині Федоренків. Вони - прихожани УПЦ Московського патріархату і не хочуть переходити в новостворену ПЦУ. Кажуть: ідея нової соборної церкви, яка б об’єднала усіх православних України, так і не була реалізована. Дивіться про настрої на Різдво у двох українських родинах.



