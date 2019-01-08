 Томос як подарунок до свята: як зустріли Різдво в ПЦУ і УПЦ МП (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.01.2019

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Політика й суспільство

Томос як подарунок до свята: як зустріли Різдво в ПЦУ і УПЦ МП (відео)

Різвдяні свята принесли українським вірянам різні новини. Одні радіють офіційному визнанню єдиної помісної Православної церкви України, інші вважають рішення патріарха Варфоломія неканонічним.

Митрополит Епіфаній на врученні томоса

Митрополит Епіфаній на врученні томоса

Родина Черьомушкіних радіє новинам зі Стамбула, де Вселенський патріарх підписав томос про автокефалію, тобто канонізував створення помісної української церкви. Зовсім інакше останні події сприймають у родині Федоренків. Вони - прихожани УПЦ Московського патріархату і не хочуть переходити в новостворену ПЦУ. Кажуть: ідея нової соборної церкви, яка б об’єднала усіх православних України, так і не була реалізована. Дивіться про настрої на Різдво у двох українських родинах.


 

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Томос: ПЦУ отримує всі привілеї та права автокефальної церкви

Автокефальна Православна церква України визнає головою Вселенський патріархат. ПЦУ не може засновувати парафії поза межами України. (05.01.2019)  

Митрополит Епіфаній: Розуміємо, що в Україні й надалі існуватиме Російська Православна Церква

Про те, що принесе Україні томос про автокефалію, а також про виклики та шанси для новоствореної Православної Церкви України DW поговорила із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. (03.01.2019)  

Верховна Рада зобов'язала УПЦ МП зазначити в назві приналежність до РПЦ

Парламентарі підтримали закон, згідно з яким УПЦ МП зобов'язана в назві відображати належність до Російської православної церкви. (20.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Митрополит Епіфаній: ПЦУ ніколи не буде державною (03.01.2019)  

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Митрополит Епіфаній: ПЦУ ніколи не буде державною (03.01.2019) 03.01.2019

За томосом до Константинополя вирушає 5 січня митрополит Епіфаній разом з президентом України Петром Порошенком. Напередодні поїздки в екслюзивному інтерв'ю DW предстоятель єдиної Православної церкви України розповів про подальший розвиток церкви та стосунки ПЦУ з державою.

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Дилема православ'я: хто визнає українську автокефалію? 08.01.2019

Москва намагається завадити визнанню Православної церкви України іншими помісними церквами і ставить під сумнів авторитет Вселенського патріарха. Які шанси на визнання незалежної української церкви?

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Вселенський патріарх підписав томос для української православної церкви 05.01.2019

Вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі документ про надання автокефалії Православній церкві України. 6 січня томос передадуть митрополиту ПЦУ Епіфанію.

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Докладно

Türkei - Patriarch erkennt ukrainische Kirche an (Reuters/M. Sezer)

Хто визнає українську автокефалію?

Які шанси на визнання незалежної української церкви? 

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