Томос: які настрої в українських церквах Московського патріархату (відео)

12 тисяч парафій та більш як 10 тисяч священників. УПЦ МП - найбільше в Україні релігійне об'єднання за числом парафій та священнослужителів. Що буде з ними після надання Україні томоса?
Отець Петро уважно стежив за новинами зі Стамбула. Рішення Синоду Вселенського патріархату про підтримання автокефалії Українській церкві вважає історичним і справедливим. Адже надання томоса може, нарешті, визначити майбутнє значної частини проукраїнського крила Української православної церкви Московського патріархату. Яке, як прогнозує отець, захоче перейти в єдину помісну православну церкву.
Синод РПЦ ухвалив рішення про неможливість проведення спільних служб із представниками Константинопольського патріархату через надання томоса українській церкві. (15.10.2018)
Російська православна церква обрала шлях до самоізоляції, повторюючи політику Кремля, заявили в УПЦ КП. (16.10.2018)