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Томос: які настрої в українських церквах Московського патріархату (відео)

12 тисяч парафій та більш як 10 тисяч священників. УПЦ МП - найбільше в Україні релігійне об'єднання за числом парафій та священнослужителів. Що буде з ними після надання Україні томоса?

Томос буде, а от що буде з УПЦ Московського патріархату?

Отець Петро уважно стежив за новинами зі Стамбула. Рішення Синоду Вселенського патріархату про підтримання автокефалії Українській церкві вважає історичним і справедливим. Адже надання томоса може, нарешті, визначити майбутнє значної частини проукраїнського крила Української православної церкви Московського патріархату. Яке, як прогнозує отець, захоче перейти в єдину помісну православну церкву.



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