 Томос: які настрої в українських церквах Московського патріархату (відео) | Головна | DW | 16.10.2018

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Томос: які настрої в українських церквах Московського патріархату (відео)

12 тисяч парафій та більш як 10 тисяч священників. УПЦ МП - найбільше в Україні релігійне об'єднання за числом парафій та священнослужителів. Що буде з ними після надання Україні томоса?

Томос буде, а от що буде з УПЦ Московського патріархату?

Томос буде, а от що буде з УПЦ Московського патріархату?

Отець Петро уважно стежив за новинами зі Стамбула. Рішення Синоду Вселенського патріархату про підтримання автокефалії Українській церкві вважає історичним і справедливим. Адже надання томоса може, нарешті, визначити майбутнє значної частини проукраїнського крила Української православної церкви Московського патріархату. Яке, як прогнозує отець, захоче перейти в єдину помісну православну церкву.


 

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РПЦ розриває євхаристійне спілкування з Константинополем через Україну

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Історик Сергій Плохій: Томос Україні - це об'єднання, а не розкол

Шлях України до томоса - один із найкоротших в історії світового православ'я, каже директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій. Інтерв'ю DW з істориком. (15.10.2018)  

Аудіо й відео до теми

Томос: чи належить Україна до канонічної території Московського патріархату? (09.10.2018)  

Томос: як рішення Синоду сприйняли віряни у Києві (12.10.2018)  