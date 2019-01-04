Томос: ПЦУ отримує всі привілеї та права автокефальної церкви
Автокефальна Православна церква України визнає головою Вселенський патріархат. ПЦУ не може засновувати парафії поза межами України.
Митрополит Православної церкви України Епіфаній
Кафедра Православної церкви України (ПЦУ) перебуватиме в Києві. ПЦУ не може призначати єпископів і засновувати парафії за межами України. Юрисдикція ПЦУ поширюється на територію України. Про це йдеться в тексті томоса надання автокефального церковного устрою Православній церкві України, який підписав у суботу, 5 січня, Вселенський патріарх Варфоломій. Український переклад документа оприлюднив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
"Цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо і проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою і закликаємо усі світові Православні Церкви визнати її як сестру (…), як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ, не може ставити єпископів чи засновувати парафії за межами держави", - вказано в перекладі.
Автокефальна церква України визнає головою Вселенський патріархат. ПЦУ отримує всі привілеї та суверенні права автокефальної церковної влади. Питання внутрішнього церковного управління розглядають і вирішують виключно митрополит Київський і всієї України та Священний Синод, ідеться в документі.
Для вирішення "значних питань церковного, догматичного або канонічного характеру" митрополиту Київському і всієї України слід звертатися від імені Священного синоду ПЦУ до Вселенського престолу, вказано в томосі.
"Наша Свята Христова Велика Церква благословляє і проголошує Православну Церкву України Автокефальною", - зазначив Вселенський патріархат.
6 січня після божественної літургії на Фанарі томос вручать митрополиту ПЦУ Епіфанію. На церемонії будуть присутні президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та інші українські політики, які прибули до Стамбула.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Рішення Вселенського патріархату
Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Нова православна церква в Україні
15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий помісний собор, на якому було засновано помісну православну церкву України.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Предстоятелем став митрополит Епіфаній
Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Епіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦ КП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Собор в закритому режимі
В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Не без політики
На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Незалежна й рівноправна
Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
"Велике державне питання"
У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Тисячі вірян з усієї України
На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
РПЦ розірвала відносини з Константинополем
Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).