Томос: ПЦУ отримує всі привілеї та права автокефальної церкви

Кафедра Православної церкви України (ПЦУ) перебуватиме в Києві. ПЦУ не може призначати єпископів і засновувати парафії за межами України. Юрисдикція ПЦУ поширюється на територію України. Про це йдеться в тексті томоса надання автокефального церковного устрою Православній церкві України, який підписав у суботу, 5 січня, Вселенський патріарх Варфоломій. Український переклад документа оприлюднив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо і проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою і закликаємо усі світові Православні Церкви визнати її як сестру (…), як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ, не може ставити єпископів чи засновувати парафії за межами держави", - вказано в перекладі.

Автокефальна церква України визнає головою Вселенський патріархат. ПЦУ отримує всі привілеї та суверенні права автокефальної церковної влади. Питання внутрішнього церковного управління розглядають і вирішують виключно митрополит Київський і всієї України та Священний Синод, ідеться в документі.

Для вирішення "значних питань церковного, догматичного або канонічного характеру" митрополиту Київському і всієї України слід звертатися від імені Священного синоду ПЦУ до Вселенського престолу, вказано в томосі.

"Наша Свята Христова Велика Церква благословляє і проголошує Православну Церкву України Автокефальною", - зазначив Вселенський патріархат.

6 січня після божественної літургії на Фанарі томос вручать митрополиту ПЦУ Епіфанію. На церемонії будуть присутні президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та інші українські політики, які прибули до Стамбула.