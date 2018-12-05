Томос наближається: які настрої серед вірян УПЦ Московського патріархату (відео)

Не лише на Різдво чи Великдень - щонеділі Спасо-Преображенський Собор УПЦ Московського Патріархату заповнюється вірянами. Храм розміщений на околиці Києва, в житловому масиві Теремки. Духовенство та настоятель Спасо-Преображенського Собору, митрополит Олександр називає надання Україні томосу логічним завершенням шляху, який пройшла Українська православна церква за час незалежності України. Така позиція серед духівництва УПЦ Московського патріархату радше виняток, адже йде в розріз із позицією керівництва церкви.