 Томос наближається: які настрої серед вірян УПЦ Московського патріархату (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.12.2018

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Політика й суспільство

Томос наближається: які настрої серед вірян УПЦ Московського патріархату (відео)

На 15 грудня призначили об’єднавчий собор, на якому мають затвердити статут та обрати предстоятеля помісної Української православної церкви. Росколу чи єдності очікують віряни Московського патріархату?

Українські церкви - за крок до об'єднання: які настрої серед вірян УПЦ МП?

Українські церкви - за крок до об'єднання: які настрої серед вірян УПЦ МП?

Не лише на Різдво чи Великдень - щонеділі Спасо-Преображенський Собор УПЦ Московського Патріархату заповнюється вірянами. Храм розміщений на околиці Києва, в житловому масиві Теремки. Духовенство та настоятель Спасо-Преображенського Собору, митрополит Олександр називає надання Україні томосу логічним завершенням шляху, який пройшла Українська православна церква за час незалежності України. Така позиція серед духівництва УПЦ Московського патріархату радше виняток, адже йде в розріз із позицією керівництва церкви. 

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Єпископ УПЦ МП про томос: Маємо позбутися "радянської церкви"

Що буде з Московським патріархатом в Україні? Як ділитимуть церковне майно? Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ (МП) Олександром (Драбинком). (04.12.2018)  

Коментар: День створення автокефальної церкви стане другим днем незалежності України

Демарш УПЦ МП не в змозі зупинити процес створення єдиної Української православної церкви. Але не всі парафії УПЦ МП підтримають рішення митрополита Онуфрія, впевнений Сергій Руденко. (16.11.2018)  

Вселенський патріархат схвалив проект статуту Української церкви

Синод Вселенського патріархату схвалив проект статуту помісної православної церкви в Україні. Дата проведення об'єднавчого собору в Україні поки що не повідомляється. (29.11.2018)  

Томос для України: як реагують ченці на Афоні (відео)

Як консервативне чернецтво на горі Афон в Греції реагує на конфлікт між Вселенським патріархатом та РПЦ? Російська церква традиційно підтримує Афон, але тепер питання томосу для України затьмарило цю "дружбу". (23.11.2018)  

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Єпископ УПЦ МП про томос: Маємо позбутися "радянської церкви" 04.12.2018

Що буде з Московським патріархатом в Україні? Як ділитимуть церковне майно? Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ (МП) Олександром (Драбинком).

Patriarch Bartholomäus I.

Вселенський патріархат повідомив, коли відбудеться Об'єднавчий Собор 19.11.2018

Об'єднавчий Собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року, повідомив Вселенський патріархат. Точну дату оголосять пізніше.

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