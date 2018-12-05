Томос наближається: які настрої серед вірян УПЦ Московського патріархату (відео)

На 15 грудня призначили об’єднавчий собор, на якому мають затвердити статут та обрати предстоятеля помісної Української православної церкви. Росколу чи єдності очікують віряни Московського патріархату?
Не лише на Різдво чи Великдень - щонеділі Спасо-Преображенський Собор УПЦ Московського Патріархату заповнюється вірянами. Храм розміщений на околиці Києва, в житловому масиві Теремки. Духовенство та настоятель Спасо-Преображенського Собору, митрополит Олександр називає надання Україні томосу логічним завершенням шляху, який пройшла Українська православна церква за час незалежності України. Така позиція серед духівництва УПЦ Московського патріархату радше виняток, адже йде в розріз із позицією керівництва церкви.
Що буде з Московським патріархатом в Україні? Як ділитимуть церковне майно? Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ (МП) Олександром (Драбинком). (04.12.2018)
Демарш УПЦ МП не в змозі зупинити процес створення єдиної Української православної церкви. Але не всі парафії УПЦ МП підтримають рішення митрополита Онуфрія, впевнений Сергій Руденко. (16.11.2018)
Синод Вселенського патріархату схвалив проект статуту помісної православної церкви в Україні. Дата проведення об'єднавчого собору в Україні поки що не повідомляється. (29.11.2018)