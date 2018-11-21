 Томос для України: як реагують ченці на Афоні (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 23.11.2018

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Томос для України: як реагують ченці на Афоні (відео)

Як консервативне чернецтво на горі Афон в Греції реагує на конфлікт між Вселенським патріархатом та РПЦ? Російська церква традиційно підтримує Афон, але тепер питання томосу для України затьмарило цю "дружбу".

Афон часто критикує Вселенського патріарха, проте в питанні томоса для України жодного голосу проти з Греції не пролунало

Ченці на Афоні

Втекти від світу. На гору Афон. Звільнитися від суєти, тривог, нескінченних чвар. Православні ченці з Греції, України, Росії та інших країн живуть і моляться тут вже понад тисячу років. Принаймні так було дотепер, але віднедавна чернечому братству загрожує конфлікт, що спалахнув за межами Афона.

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Церковний конфлікт у Птичі: чи допоможе томос (відео)

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