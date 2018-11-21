Томос для України: як реагують ченці на Афоні (відео)

Як консервативне чернецтво на горі Афон в Греції реагує на конфлікт між Вселенським патріархатом та РПЦ? Російська церква традиційно підтримує Афон, але тепер питання томосу для України затьмарило цю "дружбу".
Втекти від світу. На гору Афон. Звільнитися від суєти, тривог, нескінченних чвар. Православні ченці з Греції, України, Росії та інших країн живуть і моляться тут вже понад тисячу років. Принаймні так було дотепер, але віднедавна чернечому братству загрожує конфлікт, що спалахнув за межами Афона.
Двері храму Успіння Пресвятої Богородиці у селі Птича на Рівненщині вже кілька років опечатані. Громада УПЦ КП вважає, що святиня належить їм, бо так вирішила більшість селян. Віряни УПЦ МП проти. Томос допоможе? (02.11.2018)
12 тисяч парафій та більш як 10 тисяч священників. УПЦ МП - найбільше в Україні релігійне об'єднання за числом парафій та священнослужителів. Що буде з ними після надання Україні томоса? (16.10.2018)
Що буде з церковним майном після томоса? І чому Росія зацікавлена у конфлікті навколо власності УПЦ Московського патріархату? Інтерв'ю з професором університету Лос-Анджелеса, архімандритом УПЦ МП Кирилом Говоруном. (17.10.2018)
Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що українські віряни мають право стати самостійними. Рішення про автокефалію вирішать "на благо" українського народу. (25.10.2018)