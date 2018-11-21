Томос для України: як реагують ченці на Афоні (відео)

Втекти від світу. На гору Афон. Звільнитися від суєти, тривог, нескінченних чвар. Православні ченці з Греції, України, Росії та інших країн живуть і моляться тут вже понад тисячу років. Принаймні так було дотепер, але віднедавна чернечому братству загрожує конфлікт, що спалахнув за межами Афона.