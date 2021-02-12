Томаса Баха переобрали президентом МОК

Німець Томас Бах (Thomas Bach) у середу, 10 березня, був обраний на ще один чотирирічний термін президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на 137-ї сесії комітету. Бах очолює олімпійський рух з 2013 року.

Колишнього адвоката та фехтувальника підтримали 93 учасники віртуального заходу, ще чотири члени МОК утрималися, а один проголосував проти кандидатури Баха. Переробрання чинного президента МОК було формальною процедурою, адже на цю посаду не претендували інші кандидати. Після голосування Бах подякував членам МОК за довіру.

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Основною темою сесії Міжнародного олімпійського комітету є літня Олімпада в Токіо, яку через пандемію коронавірусу довелося перенести з 2020-го на 2021 рік. Бах висловив упевненість, що Олімпійські ігри мають відбутися з 23 липня по 8 серпня цього року. За його словами, МОК працює над тим, щоб Олімпіада в Токіо стала "маніфестом безпеки для миру, солідарності та опору в боротьбі проти пандемії".

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При цьому найбільшим пріоритетом є безпека всіх причетних до Ігор, зазначив Бах. "Токіо залишається найкраще підготовленим для цього містом. Ми не маємо жодних підстав сумніватися, що 23 липня в Токіо відбудеться церемонія відкриття", - наголосив президент МОК.