 Томаса Баха переобрали президентом МОК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2021

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Новини

Томаса Баха переобрали президентом МОК

Німця Томаса Баха переобрали на ще один чотирирічний термін президентом Міжнародного олімпійського комітету.

Томас Бах виступає на сесії МОК

Томас Бах виступає на сесії МОК

Німець Томас Бах (Thomas Bach) у середу, 10 березня, був обраний на ще один чотирирічний термін президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на 137-ї сесії комітету. Бах очолює олімпійський рух з 2013 року.

Колишнього адвоката та фехтувальника підтримали 93 учасники віртуального заходу, ще чотири члени МОК утрималися, а один проголосував проти кандидатури Баха. Переробрання чинного президента МОК було формальною процедурою, адже на цю посаду не претендували інші кандидати. Після голосування Бах подякував членам МОК за довіру.

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Основною темою сесії Міжнародного олімпійського комітету є літня Олімпада в Токіо, яку через пандемію коронавірусу довелося перенести з 2020-го на 2021 рік. Бах висловив упевненість, що Олімпійські ігри мають відбутися з 23 липня по 8 серпня цього року. За його словами, МОК працює над тим, щоб Олімпіада в Токіо стала "маніфестом безпеки для миру, солідарності та опору в боротьбі проти пандемії".

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При цьому найбільшим пріоритетом є безпека всіх причетних до Ігор, зазначив Бах. "Токіо залишається найкраще підготовленим для цього містом. Ми не маємо жодних підстав сумніватися, що 23 липня в Токіо відбудеться церемонія відкриття", - наголосив президент МОК.

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