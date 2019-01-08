Тоді "бувайте": Трамп перервав переговори з демократами щодо "шатдауну"

Президент США Дональд Трамп у середу, 9 січня, перервав переговори з лідерами Демократичної партії в Конгресі з питання припинення часткового "шатдауну" федеральних установ, що триває вже 19-й день поспіль, інформує агентство AP.
За словами Дональда Трампа, він залишив зустріч, коли спікерка Палати представників Ненсі Пелосі відповіла відмовою на плани фінансування будівництва загорожі на кордоні з Мексикою. Трамп назвав перемовини зі спікеркою Палати представників та лідером демократичної меншості в Сенаті Чаком Шумером "цілковитим гаянням часу".
"Я запитав, що станеться протягом найближчих 30 днів, якщо я піду на розблокування (федеральних установ - Ред.). Ви схвалите план безпеки кордонів, який включає будівництво стіни або загороджувального сталевого бар'єру? Ненсі сказала: "Ні". Я сказав "бувайте", більше нічого не спрацює ", - написав згодом президент США у соцмережі Twitter.
Чак Шумер і Ненсі Пелосі після зустрічі з Трампом
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після зустрічі в Білому домі заявив, що сторони стали свідками "нападу люті" Трампа, який начебто грюкнув рукою по столу, коли Пелосі заперечила йому і різко припинив зустріч. Республіканці заперечують ці слова.
У четвер, 10 січня, президент США планує відвідати ділянку південного кордону США з Мексикою в штаті Техас.
Нагадаємо, що 21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Тож з 22 грудня через технічну відсутність фінансування американських урядових установ велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.
Головним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США стало фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект, реалізація якого коштуватиме п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на ці цілі 1,3 мільярда доларів.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Безкоштовний вхід
Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено
Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Важливе повідомлення
Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Увага! В туалеті не прибирають
Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Доступ обмежений
Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Гори сміття біля Білого дому
Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Перед зачиненими воротами
Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Аварійне гальмування у Йосеміті
Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Чи залишиться парк чистим?
У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.
Автор: Шарлотте Фосс