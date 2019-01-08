Тоді "бувайте": Трамп перервав переговори з демократами щодо "шатдауну"

Президент США Дональд Трамп у середу, 9 січня, перервав переговори з лідерами Демократичної партії в Конгресі з питання припинення часткового "шатдауну" федеральних установ, що триває вже 19-й день поспіль, інформує агентство AP.

За словами Дональда Трампа, він залишив зустріч, коли спікерка Палати представників Ненсі Пелосі відповіла відмовою на плани фінансування будівництва загорожі на кордоні з Мексикою. Трамп назвав перемовини зі спікеркою Палати представників та лідером демократичної меншості в Сенаті Чаком Шумером "цілковитим гаянням часу".

"Я запитав, що станеться протягом найближчих 30 днів, якщо я піду на розблокування (федеральних установ - Ред.). Ви схвалите план безпеки кордонів, який включає будівництво стіни або загороджувального сталевого бар'єру? Ненсі сказала: "Ні". Я сказав "бувайте", більше нічого не спрацює ", - написав згодом президент США у соцмережі Twitter.

Чак Шумер і Ненсі Пелосі після зустрічі з Трампом

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після зустрічі в Білому домі заявив, що сторони стали свідками "нападу люті" Трампа, який начебто грюкнув рукою по столу, коли Пелосі заперечила йому і різко припинив зустріч. Республіканці заперечують ці слова.

У четвер, 10 січня, президент США планує відвідати ділянку південного кордону США з Мексикою в штаті Техас.

Нагадаємо, що 21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Тож з 22 грудня через технічну відсутність фінансування американських урядових установ велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.

Головним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США стало фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект, реалізація якого коштуватиме п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на ці цілі 1,3 мільярда доларів.

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США Безкоштовний вхід Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США Важливе повідомлення Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США Увага! В туалеті не прибирають Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.

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