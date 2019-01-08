 Тоді ″бувайте″: Трамп перервав переговори з демократами щодо ″шатдауну″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

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Новини

Тоді "бувайте": Трамп перервав переговори з демократами щодо "шатдауну"

Демократи й далі категорично проти фінансування загорожі на кордоні з Мексикою. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що присутні на зустрічі стали свідками "нападу люті" президента.

Дональд Трамп назвав гаянням часу переговори з демократами

Дональд Трамп назвав "гаянням часу" переговори з демократами

Президент США Дональд Трамп у середу, 9 січня, перервав переговори з лідерами Демократичної партії в Конгресі з питання припинення часткового "шатдауну" федеральних установ, що триває вже 19-й день поспіль, інформує агентство AP.

За словами Дональда Трампа, він залишив зустріч, коли спікерка Палати представників Ненсі Пелосі відповіла відмовою на плани фінансування будівництва загорожі на кордоні з Мексикою. Трамп назвав перемовини зі спікеркою Палати представників та лідером демократичної меншості в Сенаті Чаком Шумером "цілковитим гаянням часу".

"Я запитав, що станеться протягом найближчих 30 днів, якщо я піду на розблокування (федеральних установ - Ред.). Ви схвалите план безпеки кордонів, який включає будівництво стіни або загороджувального сталевого бар'єру? Ненсі сказала: "Ні". Я сказав "бувайте", більше нічого не спрацює ", - написав згодом президент США у соцмережі Twitter.

Чак Шумер і Ненсі Пелосі після зустрічі з Трампом

Чак Шумер і Ненсі Пелосі після зустрічі з Трампом

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після зустрічі в Білому домі заявив, що сторони стали свідками "нападу люті" Трампа, який начебто грюкнув рукою по столу, коли Пелосі заперечила йому і різко припинив зустріч. Республіканці заперечують ці слова.

У четвер, 10 січня, президент США планує відвідати ділянку південного кордону США з Мексикою в штаті Техас.

DW.COM

Дональд Трамп хоче стіну на кордоні США з Мексикою, говорить про "кризу національної безпеки" і звинувачує в усьому демократів. Таким чином він ще більше розколює американське суспільство, вважає Міхаель Кніґґе. (09.01.2019)

Якщо Конгрес не проголосує за виділення понад п'яти мільярдів доларів на будівництво "мексиканської стіни", США взагалі закриють кордон з сусіднєю країною, висунув ультиматум Дональд Трамп. (28.12.2018)

Переговори про відновлення роботи федеральних установ поки безрезультатні. Трамп продовжує наполягати на фінансуванні будівництва муру на кордоні з Мексикою. (06.01.2019)

Нагадаємо, що 21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Тож з 22 грудня через технічну відсутність фінансування американських урядових установ велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.

Головним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США стало фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект, реалізація якого коштуватиме п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на ці цілі 1,3 мільярда доларів.

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Безкоштовний вхід

    Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено

    Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Важливе повідомлення

    Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Увага! В туалеті не прибирають

    Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.

  • США, парк у Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Доступ обмежений

    Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.

  • США, сміття у парку в Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Гори сміття біля Білого дому

    Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.

  • США, ракетна база, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Перед зачиненими воротами

    Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Аварійне гальмування у Йосеміті

    Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Чи залишиться парк чистим?

    У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.

    Автор: Шарлотте Фосс


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Бібліотека твітів Трампа: віртуальний тур у його думки (12.06.2018)

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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

Технічне припинення фінансування урядових установ США має прямий вплив на національні парки - рейнджери перебувають у відпустках за власний рахунок. Туристів, однак, не меншає - парки відкриті, але їх ніхто не охороняє. (04.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Бібліотека твітів Трампа: віртуальний тур у його думки (12.06.2018)  

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