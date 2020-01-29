ТКГ у Мінську поки не погодила розведення сил на нових ділянках на Донбасі

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання на Донбасі під час засідання в Мінську у середу, 12 лютого, поки остаточно не погодила розведення сил і засобів на нових ділянках уздовж лінії розмежування, зокрема у районі населеного пункту Гнутове Донецької області. Про це після засідання сказала спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Гайді Ґрау (Heidi Grau). "Сьогодні ми ще не вирішили остаточно ці питання. (…) Але переговори тривають, і, мені здається, атмосфера була достатньо конструктивною", - заявила Ґрау, цитує інформагенція "Інтерфакс".

За словами спецпредставниці ОБСЄ, учасники засідання ТКГ у середу "інтенсивно працювали саме над цими питаннями". "Я не можу сказати, що буде далі, чи будуть якісь рішення на наступній зустрічі, але це, звісно ж, дуже важливо і було б бажано", - наголосила Ґрау. Також, за її словами, сторони обговорили ефективний пошук зниклих без вісти та можливість відкриття нових пунктів пропуску через лінію розмежування.

Раніше цього дня прессекретарка представника України в ТКГ, експрезидента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що на засіданні було "практично погоджено одну з ділянок розведення в районі населоного пункту Гнутове, яку раніше було запропоновано українською стороною, триває робота над погодженням інших".

Також Оліфер зазначала, що до наступного засідання ТКГ має бути розроблено проєкт дорожньої карти з відкриття пунктів пропуску в Золотому та Щасті. Крім того, речниця Кучми повідомила, що, за даними моніторингової місії ОБСЄ, з початку року їхні патрулі 146 раз не були допущені на території ОРДЛО. "Українська сторона наполягає на забезпеченні цілковитої безпеки роботи співробітників місії, також СММ ОБСЄ повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України, як це передбачено її мандатом", - наголосила Оліфер.

Нагадаємо, під час саміту лідерів "нормандської четвірки", який відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі, було досягнуто домовленості про розведення сил на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також підтримку заходів із розмінування. Впровадження цих заходів мають узгодити учасники ТКГ у Мінську.

Наступне засідання ТКГ має відбутися 26 лютого.