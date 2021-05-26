Тихановський через рік арешту: "Сидітиму стільки, скільки дозволить народ"
Білоруський блогер і політв'язень Сергій Тихановський, який вже рік перебуває під арештом, зміг з в'язниці дати коротке інтерв'ю DW.
Білоруський блогер Сергій Тихановський
Білоруський відеоблогер, автор YouTube-каналу "Країна для життя" Сергій Тихановський вже рік - з 29 травня 2020 року - перебуває під арештом.
Його звинувачують в організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок, перешкоджанні здійсненню виборчого права, а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.
Напередодні Тихановський передав відповіді на питання DW, де розповів про тиск на нього, оцінив висунуті звинувачення і розповів, скільки ще сидітиме в тюрмі.
Тихановський: "Поки що я ні про що не шкодую"
Хоча Сергій Тихановський перебуває під вартою вже рік, на питання про те, як він оцінює своє рішення висуватися кандидатом в президенти, блогер відповів, що "поки ще ні про що не шкодує".
За його словами, на його переконання рік, проведений в СІЗО, ніяк не вплинув: "Цей рік тільки трохи зіпсував здоров'я. Сиджу і живу наче в паралельній реальності", - зазначає політв'язень.
Крім того, Тихановський розповів, що в останні місяці на нього чинився тиск: "Тиснули на Володарці (СІЗО №1 на вулиці Володарського в Мінську. - Ред.). Це були різного роду провокації, внаслідок яких мене неодноразово переміщували в карцер. Були провокації, коли після карцеру не міг увійти в камеру, бо співкамерники з незрозумілих причин відмовлялися перебувати там зі мною разом". Крім того, загалом саме перебування в СІЗО він вважає формою тиску.
"Звинувачення надумані і політично мотивовані"
На початку травня 2021 року стало відомо, що Генеральна прокуратура Білорусі закінчила розслідування і направила до Верховного суду справу стосовно політика Миколи Статкевича, блогера Сергія Тихановського, а також ще чотирьох осіб - Артема Сакова, Дмитра Попова, Ігоря Лосика і Володимира Цигановича.
Відомство звинувачує опозиціонерів і їхніх прихильників у "використанні сучасних політтехнологій для створення у населення недовіри і негативного ставлення до представників державних органів".
Сам Тихановський категорично не визнає висунуті проти нього звинувачення. "Вважаю їх надуманими і політично мотивованими", - пише Сергій Тихановський.
Після арешту блогера документи на реєстрацію кандидатом в президенти подала його дружина, Світлана Тихановська. Відповідаючи на запитання, як він оцінює діяльність своєї дружини в якості національної лідерки, Тихановський каже, що в усьому підтримує дружину.
"Революція людяності", як блогер назвав ситуацію в Білорусі в минулому інтерв'ю для DW, затягнулася так надовго тому, що людям потрібен час, щоб визначитися. "Якщо народ, люди будуть наполегливими, то все буде недовго. Я сидітиму стільки, скільки це дозволить народ, тому що влада належить народу", - вважає Сергій Тихановський.
Справа блогера Сергія Тихановського
Блогер Сергій Тихановський в травні 2020 року планував брати участь в президентських виборах в Білорусі 9 серпня. ЦВК Білорусі відмовила йому в реєстрації кандидатом, мотивуючи це тим, що під час подачі заявки він перебував у СІЗО, відбуваючи адміністративний арешт.
Замість нього документи на реєстрацію ініціативної групи подала його дружина Світлана. ЦВК визнала її кандидаткою у президенти.
Блогера затримали 29 травня 2020 року на пікеті в Гродно на підтримку висування кандидаткою у президенти Світлани Тихановської.
Правоохоронні органи Білорусі звинуватили його у скоєнні "групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції".
16 червня проти блогера відкрили кримінальну справу за звинуваченням у перешкоджанні проведенню виборів, а згодом його звинуватили в розпалюванні соціальної ворожнечі. Білоруські правозахисники оголосили Тихановського та інших затриманих активістів політичними в'язнями.
За оцінками юристів, Сергій Тихановський може отримати до 15 років позбавлення волі.
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