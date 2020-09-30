Тихановська у Берліні розповіла, про що говоритиме з Меркель

Світлана Тихановська, екскандидатка на виборах президента Білорусі, яка стала обличчям опозиції, прибула до Берліна для зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). В інтерв'ю DW Тихановська розповіла, про що збирається розмовляти з главою уряду ФРН і коли, на її думку, закінчаться протести.

Deutsche Welle: Пані Тихановська, розкажіть, будь ласка, про Ваші головні очікування від візиту до Німеччини.

Світлана Тихановська: На всіх політичних зустрічах я буду говорити про ситуацію в Білорусі. Звісно, ми розраховуємо на підтримку білоруського народу, який зараз змушений боротися за свої права і за нові, чесні вибори.

Білоруси вже два місяці виходять на мітинги і зазнають репресій: їх арештовують, б'ють, поливають водою, навіть катують. За Вашими відчуттями, наскільки ще вистачить дихання і мужності у людей в Білорусі, щоб продовжувати протест?

Знаєте, білоруси змінилися, і дихання вистачить. Ми надто довго терпіли. Мужності тим більше вистачить. Ви бачите: білорусів саджають, б'ють, але вони все одно виходять і виходять. Це не закінчиться. Якщо кажуть, що демонстрації здуваються, - це пропаганда. Навіть якщо кількість людей зменшуватиметься, через погоду або з якихось інших причин, то протестний рух не зменшиться. Ми просто не зможемо більше жити з цією людиною (Олександром Лукашенком. - Ред.) І ніколи не повернемося до того стану, в якому були 26 років тому.

У якому місті чи місці розташований головний важіль протидії людині, проти якої протестують стільки людей в Мінську, Брюсселі, Берліні, Москві?

Це не місто, це вся країна. Ця країна називається Білорусь.

Який у Вас план?

Наш план щодо змін у Білорусі складається з трьох пунктів, ми його вже озвучували. Це - тиск на владу, який повинен призвести до переговорів. А переговори закінчуються новими, чесними виборами.

Про що Ви завтра говоритимете з Анґелою Меркель?

Про Білорусь.

У чому буде Ваш головний меседж?

У тому, що в Білорусі грубо і підло порушуються права людини, і білоруси зараз кричать про допомогу. Тому ми сподіваємося, що ваша роль (Німеччини. - Ред.) у вирішенні цього питання в якості медіатора буде однією з найголовніших.

Що дозволяє Вам сподіватися на те, що Ваші дії матимуть результат?

Самі білоруси. Якби не було білорусів та їхньої підтримки, то нічого б цього не було. Коли Ви дивитеся на мене, Ви бачите білоруських людей - всіх, хто проти насильства, проти фальсифікацій, проти режиму.

Як Ви вважаєте, коли закінчиться все, що ми зараз спостерігаємо?

Я не знаю. А як можна прогнозувати, коли все це закінчиться? Воно закінчиться перемогою. Коли? Хотілося б швидше, тому що народ страждає, народ б'ють. Диктатурі - ні. Ми боремося для того, щоб позбутися цієї диктатури, а ось коли - питання відкрите.

Як Ви почуваєтеся в ролі державного діяча, якого приймають на найвищому рівні? Адже ще рік тому ніхто і уявити собі не міг, що Вас зустрічатимуть в Берліні з таким розмахом.

Як людина я не змінилася абсолютно. Мені довелося дуже багато чого навчитися за короткий термін. Всі ці зустрічі вкрай важливі для Білорусі. Це, звісно, робить мені велику честь, але не особисто як Світлані Тихановській, а як голосу білорусів. Ви дивитеся на мене і бачите всіх білорусів, які борються за свої права. Це всі білоруси удостоїлися честі зустрітися завтра з Анґелою Меркель.