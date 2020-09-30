 Тихановська у Берліні розповіла, про що говоритиме з Меркель | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.10.2020

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Європа

Тихановська у Берліні розповіла, про що говоритиме з Меркель

Світлана Тихановська розповіла в інтерв'ю DW про те, чого очікує від зустрічі з канцлеркою ФРН у Берліні, як це зможе вплинути на ситуацію в Білорусі і який план має білоруська опозиція.

екскандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська

Екскандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська

Світлана Тихановська, екскандидатка на виборах президента Білорусі, яка стала обличчям опозиції, прибула до Берліна для зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). В інтерв'ю DW Тихановська розповіла, про що збирається розмовляти з главою уряду ФРН і коли, на її думку, закінчаться протести.

Deutsche Welle: Пані Тихановська, розкажіть, будь ласка, про Ваші головні очікування від візиту до Німеччини.

Світлана Тихановська: На всіх політичних зустрічах я буду говорити про ситуацію в Білорусі. Звісно, ми розраховуємо на підтримку білоруського народу, який зараз змушений боротися за свої права і за нові, чесні вибори.

Білоруси вже два місяці виходять на мітинги і зазнають репресій: їх арештовують, б'ють, поливають водою, навіть катують. За Вашими відчуттями, наскільки ще вистачить дихання і мужності у людей в Білорусі, щоб продовжувати протест?

Знаєте, білоруси змінилися, і дихання вистачить. Ми надто довго терпіли. Мужності тим більше вистачить. Ви бачите: білорусів саджають, б'ють, але вони все одно виходять і виходять. Це не закінчиться. Якщо кажуть, що демонстрації здуваються, - це пропаганда. Навіть якщо кількість людей зменшуватиметься, через погоду або з якихось інших причин, то протестний рух не зменшиться. Ми просто не зможемо більше жити з цією людиною (Олександром Лукашенком. - Ред.) І ніколи не повернемося до того стану, в якому були 26 років тому.

У якому місті чи місці розташований головний важіль протидії людині, проти якої протестують стільки людей в Мінську, Брюсселі, Берліні, Москві?

Це не місто, це вся країна. Ця країна називається Білорусь.

Який у Вас план?

Наш план щодо змін у Білорусі складається з трьох пунктів, ми його вже озвучували. Це - тиск на владу, який повинен призвести до переговорів. А переговори закінчуються новими, чесними виборами.

Про що Ви завтра говоритимете з Анґелою Меркель?

Про Білорусь.

У чому буде Ваш головний меседж?

У тому, що в Білорусі грубо і підло порушуються права людини, і білоруси зараз кричать про допомогу. Тому ми сподіваємося, що ваша роль (Німеччини. - Ред.) у вирішенні цього питання в якості медіатора буде однією з найголовніших.

Що дозволяє Вам сподіватися на те, що Ваші дії матимуть результат?

Самі білоруси. Якби не було білорусів та їхньої підтримки, то нічого б цього не було. Коли Ви дивитеся на мене, Ви бачите білоруських людей - всіх, хто проти насильства, проти фальсифікацій, проти режиму.

Як Ви вважаєте, коли закінчиться все, що ми зараз спостерігаємо?

Я не знаю. А як можна прогнозувати, коли все це закінчиться? Воно закінчиться перемогою. Коли? Хотілося б швидше, тому що народ страждає, народ б'ють. Диктатурі - ні. Ми боремося для того, щоб позбутися цієї диктатури, а ось коли - питання відкрите.

Як Ви почуваєтеся в ролі державного діяча, якого приймають на найвищому рівні? Адже ще рік тому ніхто і уявити собі не міг, що Вас зустрічатимуть в Берліні з таким розмахом.

Як людина я не змінилася абсолютно. Мені довелося дуже багато чого навчитися за короткий термін. Всі ці зустрічі вкрай важливі для Білорусі. Це, звісно, робить мені велику честь, але не особисто як Світлані Тихановській, а як голосу білорусів. Ви дивитеся на мене і бачите всіх білорусів, які борються за свої права. Це всі білоруси удостоїлися честі зустрітися завтра з Анґелою Меркель.

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екскандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська

Тихановська у Берліні розповіла, про що говоритиме з Меркель

Світлана Тихановська розповіла в інтерв'ю DW про те, чого очікує від зустрічі з канцлеркою ФРН у Берліні.  

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