Тихановська створює координаційну раду для передачі влади

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська запропонувала створити Координаційну раду для забезпечення трансферу влади в країні. "З урахуванням того, що відбувається в країні та необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тихановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади", - йдеться в заяві кандидатки, поширеній у п'ятницю, 14 серпня.

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При цьому вона закликала міжнародне співтовариство, європейські країни допомогти її штабу в організації діалогу з білоруською владою. Тихановська відзначила, що до координаційної ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані та відомі білоруси, професіонали своєї справи. "До цієї координаційної ради мають увійти всі, хто зацікавлений в діалозі та мирній передачі влади, - трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства", - вважає кандидатка, цитує інформагентство "Інтерфакс-Захід".

Тихановська також закликала владу продемонструвати готовність до діалогу з народом. "Це значить - відпустити всіх затриманих. Це значить - прибрати з вулиць міст ОМОН та війська. Це значить - порушити кримінальну справу проти тих, хто віддавав злочинні накази бити та стріляти в людей", - заявила вона.

У відеозверненні, оприлюдненому раніше цього дня, Світлана Тихановська закликала мерів білоруських міст виступити організаторами масових зібрань.

Президент Литви привітав ініціативу Тихановської

Президент Литви Гітанас Науседа провів телефонну розмову з Тихановською та обговорив з нею запопонований ним 12 серпня план врегулювання ситуації в Білорусі. "Вона (Тихановська. - Ред.) готова взяти на себе відповідальність у сприянні реалізації цього плану. Президент позитивно оцінює ініціативу Тихановської щодо створення координаційної ради. На думку президента, це могло би стати подальшим шляхом до деескалації ситуації", - повідомив 14 серпня радник литовського президента Антанас Бубняліс.

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Нагадаємо, що на тлі протестів у Мінську та інших білоруських містах Центральна виборча комісія Білорусі 14 серпня підбила підсумки виборів президента республіки. "Рішенням комісії затверджено підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обрано Олександра Григоровича Лукашенка", - йдеться у повідомленні ЦВК. Згідно з офіційними даними, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, а за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка.

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