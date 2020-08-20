 Тихановська подала позов про невизнання результатів виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2020

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Новини

Тихановська подала позов про невизнання результатів виборів

Кандидатка у президенти від опозиції Світлана Тихановська оскаржила у Верховному суді Білорусі результати президентських виборів, вимагаючи визнати їх недійсними.

Лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська

Лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в п'ятницю, 21 серпня, через свого адвоката Максима Знака подала скаргу до Верховного суду щодо визнання недійсними результатів президентських виборів 9 серпня. Про це повідомляє кореспондент DW у Мінську.

Рішення про початок провадження у цій справі Верховний суд Білорусі повинен ухвалити в триденний термін.

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Напередодні, 20 серпня, інша альтернативна кандидатка на виборах, ексдепутатка парламенту Ганна Канопацька подала до Верховного Суду аналогічну скаргу про невизнання підсумків президентських виборів. Крім того, екскандидат у президенти Білорусі, лідер руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв повідомив DW, що збирається подати таку скаргу в понеділок, 24 серпня.

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Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими багаторічний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив після саміту глав держав та урядів ЄС, що підсумки виборів у Білорусі не будуть визнані Євросоюзом. Він запевнив, що ЄС невдовзі запровадить санкції проти осіб, відповідальних за насильство та фальсифікацію виборів.

Так само 19 серпня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) запевнила, що глави держав і урядів країн ЄС не визнають результати голосування 9 серпня. За її словами, вибори не були ані справедливими, ані вільними.

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Як повідомлялося, сформована опозицією Координаційна рада вимагає повторного проведення виборів президента Білорусі. Натомість президент країни Олександр Лукашенко попередив, що не допустить повторних виборів глави держави.

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