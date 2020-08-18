Тихановська не висуватиметься в президенти Білорусі у разі нових виборів

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента у разі проведення нових виборів.

"Я не планую сама (висуватися на пост президента. - Ред.)", - сказала Тихановська в інтерв'ю телеканалу "Белсат", опублікованому ввечері в п'ятницю, 21 серпня.

Вона також зазначила, що у вирішення кризи в Білорусії не повинні втручатися іноземні держави. "Це питання має вирішуватися всередині країни без втручання ззовні", - підкреслила Тихановська, цитує агентство новин "Інтерфакс-Захід".

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"Саме тому була створена Координаційна рада, яку ми пропонуємо в ролі посередника в переговорах з владою для припинення кризи і проведення мирних переговорів, щоб ми разом прийшли до організації нових чесних і прозорих виборів. Все має вирішуватися всередині країни", - сказала вона.

Позов про невизнання виборів

Напередодні Світлана Тихановська через свого адвоката Максима Знака подала скаргу до Верховного суду щодо визнання недійсними результатів президентських виборів . Рішення про початок провадження у цій справі Верховний суд Білорусі повинен ухвалити в триденний термін.

Аналогічну скаргу до Верховного суду подала й інша кандидатка на виборах, ексдепутатка парламенту Ганна Канопацька .

Протести в Білорусі

У Білорусі вже майже два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно із затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

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Всього під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. За інформацією білоруської влади, загинуло троє людей, ООН заявляє про загибель чотирьох осіб. До теперішнього часу невідомо про порушення кримінальних справ щодо співробітників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство при затриманнях.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.

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