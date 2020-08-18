 Тихановська не висуватиметься в президенти Білорусі у разі нових виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2020

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Новини

Тихановська не висуватиметься в президенти Білорусі у разі нових виборів

Головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявила, що не планує знову висуватися у разі проведення нових виборів.

Світлана Тихановська каже, що не піде в президенти Білорусі у разі нових виборів

Світлана Тихановська каже, що не піде в президенти Білорусі у разі нових виборів

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента у разі проведення нових виборів.

"Я не планую сама (висуватися на пост президента. - Ред.)", - сказала Тихановська в інтерв'ю телеканалу "Белсат", опублікованому ввечері в п'ятницю, 21 серпня.

Вона також зазначила, що у вирішення кризи в Білорусії не повинні втручатися іноземні держави. "Це питання має вирішуватися всередині країни без втручання ззовні", - підкреслила Тихановська, цитує агентство новин "Інтерфакс-Захід".

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"Саме тому була створена Координаційна рада, яку ми пропонуємо в ролі посередника в переговорах з владою для припинення кризи і проведення мирних переговорів, щоб ми разом прийшли до організації нових чесних і прозорих виборів. Все має вирішуватися всередині країни", - сказала вона.

Позов про невизнання виборів

Напередодні Світлана Тихановська через свого адвоката Максима Знака подала скаргу до Верховного суду щодо визнання недійсними результатів президентських виборів . Рішення про початок провадження у цій справі Верховний суд Білорусі повинен ухвалити в триденний термін.

Аналогічну скаргу до Верховного суду подала й інша кандидатка на виборах, ексдепутатка парламенту Ганна Канопацька .

Протести в Білорусі

У Білорусі вже майже два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно із затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

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Всього під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. За інформацією білоруської влади, загинуло троє людей, ООН заявляє про загибель чотирьох осіб. До теперішнього часу невідомо про порушення кримінальних справ щодо співробітників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство при затриманнях.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський



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Протести в Білорусі: наскільки ймовірне втручання Росії (17.08.2020)

 

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