 Тихановська назвала себе переможницею виборів президента Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2020

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Тихановська назвала себе переможницею виборів президента Білорусі

Світлана Тихановська заявила, що перемогла на виборах президента Білорусі. Вона додала, що її виборчий штаб буде доводити фальсифікації під час голосування і звернеться до ЦВК зі скаргою на офіційні результати.

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська назвала себе переможницею виборів. "Звісно! Дивіться, що відбувається на дільницях виборчих", - сказала Тихановська в понеділок, 10 серпня, відповідаючи на запитання, чи вважає вона себе переможницею на виборах.

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Вона також заявила, що не має наміру залишати Білорусь. "Я не бачу жодної причини, чому я повинна бути заарештована, і країну я залишати не збираюся", - сказала кандидатка у президенти, цитує агенція новин "Інтерфакс-Захід".

Тихановська наголосила, що її виборчий штаб доводитиме фальсифікації під час голосування і звернеться зі скаргою до Центрвиборчкому щодо офіційних підсумків голосування. Нагадаємо, за попередніми даними ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко здобуває 80,23 відсотка голосів, а Тихановська - 9,9 відсотка. 

Оскарження результатів виборів

"Ми ці результати не визнаємо", - зазначила Світлана Тихановська. У зв'язку з цим її штаб готує юридичну процедуру опротестування підсумків голосування.

Юрист штабу Максим Знак заявив, що "скарга до Центрвиборчкому підготовлена ​​і буде подана". За його словами, штаб діятиме за двома напрямками. В першу чергу, владі буде направлено звернення про проведення переговорів з метою "недопущення розколу і припинення насильства".

Крім того, штаб пропонує провести перерахунок голосів на деяких дільницях. "Якщо цього зробити не можна, то необхідно, щоб ЦВК, не відкладаючи, ухвалила рішення про повторне голосування на цих дільницях", - сказав Знак.

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У штабі додали, що розраховують на об'єктивну оцінку ситуації з виборами з боку західних країн. "Ми дякуємо всім країнам за підтримку чесних і справедливих виборів, підтримку демократичних змін", - заявила представниця штабу Ольга Ковалькова.

Водночас у штабі не виключають, що можуть звернутися за підтримкою своєї позиції до західних країн. "Ми поки таке звернення не обговорювали, але думаю, що обговоримо його найближчим часом", - заявила Тихановська.

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Протести після виборів

Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня виникли стихійні протести проти результатів президентських виборів. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи.

За даними правозахисного центру "Вясна", загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих учасників акцій протесту.

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Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей.

Голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич повідомив про відкриття кримінальних справ "за фактами масових заворушень і насильства щодо співробітників органів внутрішніх справї", передає видання tut.by. Носкевич заявив, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

За його словами, вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 8 і 15 років позбавлення волі.

Жорсткі заходи з боку правоохоронців вже засудили у Варшаві та Брюсселі

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Тихановська: ми вже перемогли, бо здолали страх (10.08.2020)

  • Жорсткий розгін

    Ніч протестів у Білорусі

    Жорсткий розгін

    У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.

  • Щонайменше один загиблий

    Ніч протестів у Білорусі

    Щонайменше один загиблий

    За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

  • Очікуваний результат

    Ніч протестів у Білорусі

    Очікуваний результат

    Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.

  • Мінськ - центр протестів

    Ніч протестів у Білорусі

    Мінськ - центр протестів

    Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.

  • Понад 10 тисяч демонстрантів

    Ніч протестів у Білорусі

    Понад 10 тисяч демонстрантів

    Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.

  • Тисячі затриманих

    Ніч протестів у Білорусі

    Тисячі затриманих

    Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.

  • Перед страхом ув'язнення

    Ніч протестів у Білорусі

    Перед страхом ув'язнення

    Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Розгублений протест

    Ніч протестів у Білорусі

    Розгублений протест

    За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.

    Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик


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Протести в Білорусі і Лукашенко: гумові кулі проти демонстрантів (10.08.2020)

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