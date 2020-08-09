Тихановська назвала себе переможницею виборів президента Білорусі

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська назвала себе переможницею виборів. "Звісно! Дивіться, що відбувається на дільницях виборчих", - сказала Тихановська в понеділок, 10 серпня, відповідаючи на запитання, чи вважає вона себе переможницею на виборах.

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Вона також заявила, що не має наміру залишати Білорусь. "Я не бачу жодної причини, чому я повинна бути заарештована, і країну я залишати не збираюся", - сказала кандидатка у президенти, цитує агенція новин "Інтерфакс-Захід".

Тихановська наголосила, що її виборчий штаб доводитиме фальсифікації під час голосування і звернеться зі скаргою до Центрвиборчкому щодо офіційних підсумків голосування. Нагадаємо, за попередніми даними ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко здобуває 80,23 відсотка голосів, а Тихановська - 9,9 відсотка.

Оскарження результатів виборів

"Ми ці результати не визнаємо", - зазначила Світлана Тихановська. У зв'язку з цим її штаб готує юридичну процедуру опротестування підсумків голосування.

Юрист штабу Максим Знак заявив, що "скарга до Центрвиборчкому підготовлена ​​і буде подана". За його словами, штаб діятиме за двома напрямками. В першу чергу, владі буде направлено звернення про проведення переговорів з метою "недопущення розколу і припинення насильства".

Крім того, штаб пропонує провести перерахунок голосів на деяких дільницях. "Якщо цього зробити не можна, то необхідно, щоб ЦВК, не відкладаючи, ухвалила рішення про повторне голосування на цих дільницях", - сказав Знак.

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У штабі додали, що розраховують на об'єктивну оцінку ситуації з виборами з боку західних країн. "Ми дякуємо всім країнам за підтримку чесних і справедливих виборів, підтримку демократичних змін", - заявила представниця штабу Ольга Ковалькова.

Водночас у штабі не виключають, що можуть звернутися за підтримкою своєї позиції до західних країн. "Ми поки таке звернення не обговорювали, але думаю, що обговоримо його найближчим часом", - заявила Тихановська.

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Протести після виборів

Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня виникли стихійні протести проти результатів президентських виборів. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи.

За даними правозахисного центру "Вясна", загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих учасників акцій протесту.

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Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей.

Голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич повідомив про відкриття кримінальних справ "за фактами масових заворушень і насильства щодо співробітників органів внутрішніх справї", передає видання tut.by. Носкевич заявив, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

За його словами, вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 8 і 15 років позбавлення волі.

Жорсткі заходи з боку правоохоронців вже засудили у Варшаві та Брюсселі.



Дивитись відео 00:28 Поділитись Тихановська: ми вже перемогли, бо здолали страх (10.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ghz3 Тихановська: ми вже перемогли, бо здолали страх (10.08.2020)

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