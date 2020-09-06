Тихановська закликала ПАРЄ чинити тиск на Олександра Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сподівається на швидкі зміни в її країні. "Я дуже сподіваюся, що нова Білорусь дуже скоро зможе знову зайняти заслужене місце серед інших країн, які поважають права людини і гідність", - заявила Тихановська у вівторок, 8 вересня, у зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в режимі відеоконференції. Вона наголосила, що білоруси в даний час борються за цінності, які відстоює ПАРЄ. У числі цих цінностей Світлана Тихановська назвала права людини, демократію та верховенство закону.
Тихановська закликає до санкцій проти Мінська
Водночас Тихановська закликала світову спільноту чинити тиск на владу в Мінську, в тому числі на президента Олександра Лукашенка. "Нам необхідний міжнародний тиск на цей режим, на цю одну людину, яка чіпляється за владу. Нам потрібні санкціі щодо осіб, які видають і виконують злочинні накази, що порушують міжнародні норми і права людини", - наводить слова Тихановської "Інтерфакс".
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Світлана Тихановська наголосила, що після фальсифікації результатів виборів Лукашенко не має легітимності як глава держави. "Він більше не представляє Білорусь. Сили і країни, який укладають угоди з Лукашенком, роблять це на свій страх і ризик", - зазначила вона.
У Білорусі вже майже місяць тривають масові протести і страйки, що почалися після оголошення підсумків голосування 9 серпня. За даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів на виборах. Протестувальники з цими результатами не згодні. Світлана Тихановська через кілька днів після голосування була змушена залишити Білорусь і перебуває в Литві.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
За два тижні після виборів протестувальників побільшало
23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спецтехніка напоготові
З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Оточення
До середини дня центр Мінська був уже перекритий.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Для придушення протестів готували війська
Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Жінка - драйвер протесту
На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих
Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
До стели не наближатися!
Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спроба переконати силу словом
Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Не допускати провокацій
Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Опозиція хоче повернути стару конституцію
Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Наймасовіша акція протесту
За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом
Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Саня, тебе звільнено!"
Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Шлях свободи"
Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".
Автор: Євген Жуков