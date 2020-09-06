Тихановська закликала ПАРЄ чинити тиск на Олександра Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сподівається на швидкі зміни в її країні. "Я дуже сподіваюся, що нова Білорусь дуже скоро зможе знову зайняти заслужене місце серед інших країн, які поважають права людини і гідність", - заявила Тихановська у вівторок, 8 вересня, у зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в режимі відеоконференції. Вона наголосила, що білоруси в даний час борються за цінності, які відстоює ПАРЄ. У числі цих цінностей Світлана Тихановська назвала права людини, демократію та верховенство закону.

Тихановська закликає до санкцій проти Мінська

Водночас Тихановська закликала світову спільноту чинити тиск на владу в Мінську, в тому числі на президента Олександра Лукашенка. "Нам необхідний міжнародний тиск на цей режим, на цю одну людину, яка чіпляється за владу. Нам потрібні санкціі щодо осіб, які видають і виконують злочинні накази, що порушують міжнародні норми і права людини", - наводить слова Тихановської "Інтерфакс".

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Світлана Тихановська наголосила, що після фальсифікації результатів виборів Лукашенко не має легітимності як глава держави. "Він більше не представляє Білорусь. Сили і країни, який укладають угоди з Лукашенком, роблять це на свій страх і ризик", - зазначила вона.

У Білорусі вже майже місяць тривають масові протести і страйки, що почалися після оголошення підсумків голосування 9 серпня. За даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів на виборах. Протестувальники з цими результатами не згодні. Світлана Тихановська через кілька днів після голосування була змушена залишити Білорусь і перебуває в Литві.