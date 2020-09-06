 Тихановська закликала ПАРЄ чинити тиск на Олександра Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2020

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Новини

Тихановська закликала ПАРЄ чинити тиск на Олександра Лукашенка

Після фальсифікації результатів президентських виборів Олександр Лукашенко не є легітимним президентом Білорусі, заявила його опонентка Світлана Тихановська в ПАРЄ.

Litauen | Pressetermin mit Svetlana Tichanovskaja (picture-alliance/dpa/M. Kulbis)

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сподівається на швидкі зміни в її країні. "Я дуже сподіваюся, що нова Білорусь дуже скоро зможе знову зайняти заслужене місце серед інших країн, які поважають права людини і гідність", - заявила Тихановська у вівторок, 8 вересня, у зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в режимі відеоконференції. Вона наголосила, що білоруси в даний час борються за цінності, які відстоює ПАРЄ. У числі цих цінностей Світлана Тихановська назвала права людини, демократію та верховенство закону.

Тихановська закликає до санкцій проти Мінська

Водночас Тихановська закликала світову спільноту чинити тиск на владу в Мінську, в тому числі на президента Олександра Лукашенка. "Нам необхідний міжнародний тиск на цей режим, на цю одну людину, яка чіпляється за владу. Нам потрібні санкціі щодо осіб, які видають і виконують злочинні накази, що порушують міжнародні норми і права людини", - наводить слова Тихановської "Інтерфакс".

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Світлана Тихановська наголосила, що після фальсифікації результатів виборів Лукашенко не має легітимності як глава держави. "Він більше не представляє Білорусь. Сили і країни, який укладають угоди з Лукашенком, роблять це на свій страх і ризик", - зазначила вона.

У Білорусі вже майже місяць тривають масові протести і страйки, що почалися після оголошення підсумків голосування 9 серпня. За даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів на виборах. Протестувальники з цими результатами не згодні. Світлана Тихановська через кілька днів після голосування була змушена залишити Білорусь і перебуває в Литві.

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

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  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


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