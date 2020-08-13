Тихановська готова стати лідеркою Білорусі, ЄС підтримав протестувальників

Світлана Тихановська заявила, що готова стати лідеркою Білорусі на період підготовки нових виборів. Вона також закликала співробітників силових структур не виконувати "злочинні накази".
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила про готовність взяти на себе політичне лідерство в країні на період підготовки нових виборів.
"Я готова взяти відповідальність і виступити в цей період як національний лідер із тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм, щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу та умови для організації нових президентських виборів. Реальних, чесних і прозорих виборів, які будуть беззастережно прийняті світовою спільнотою", - сказала Тихановська у відеозверненні, оприлюдненому в понеділок, 17 серпня.
Вона також закликала співробітників силових структур не виконувати "злочинні накази" і переходити на "бік народу".
Тихановська перебуває у Литві, куди була змушена виїхати після президентських виборів.
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ЄС підтримав протестувальників
Європейський Союз підтримує протестувальників у Білорусі. Про це напередодні заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. "Сотні тисяч білорусів сьогодні вийшли на мирні демонстрації і вимагали звільнення політв'язнів, притягнення до відповідальності осіб, які винні у жорстокості поліції, та проведення справжніх виборів. ЄС підтримує білоруський народ", - написав він у соцмережі Twitter.
Наймасовіший мітинг у Мінську
Напередодні у Мінську пройшов найбільший мітинг противників Лукашенка. За оцінками ЗМІ, у ньому взяли участь від 100 до 200 тисяч людей. Вони підтримали вимогу відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів у Білорусі. На ньому виступила представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської Марія Колеснікова.
Вона заявила, що "згідно з численними свідченнями Тихановська здобула перемогу на виборах 9 серпня". "Ми не заспокоїмося, поки нинішня влада не піде у відставку і Білорусь не стане вільною країною", - підкреслила Колеснікова.
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Нагадаємо, що президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до офіційних результатів, Лукашенко, який обіймає пост президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Оприлюднені результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.
Під час протестів було затримано близько семи тисяч осіб, згодом частину з них звільнили. У сутичках з правоохоронцями кілька сотень людей постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцезнаходження близько 80 осіб, затриманих на акціях, досі нічого невідомо.З 13 серпня на білоруських підприємствах почалися мирні протести.
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Марія Мороз, голова штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської, розповіла в інтерв'ю DW, коли і на яких умовах вони повернуться з Литви в Білорусь.
У відповідь на звинувачення білоруського президента Олександра Лукашенка в нарощуванні сил НАТО, в Альянсі запевнили, що багатонаціональна присутність НАТО на його східному фланзі не становить загрози для жодної країни.