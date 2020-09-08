 Тихановська виступила в Раді ООН з прав людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2020

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Новини

Тихановська виступила в Раді ООН з прав людини

Влада Білорусі, всупереч міжнародним зобов'язанням, порушує права людини в країні, тому необхідне міжнародне втручання для врегулювання ситуації, впевнена Світлана Тихановська.

Світлана Тихановська

Світлана Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала міжнародне співтовариство взяти участь у врегулюванні кризи в країні, що почалася після президентських виборів 9 серпня.

Вона наголосила, що дії влади в Мінську прямо суперечать "всім міжнародним нормам", хоча Білорусь має міжнародні зобов'язання щодо дотримання прав людини. "Це також означає, що міжнародне співтовариство має право жорстко реагувати в разі недотримання цих зобов'язань", - наголосила вона у відеозверненні до Ради ООН з прав людини, яке показали на засіданні в п'ятницю, 18 вересня.

При цьому Тихановська зазначила, що не вважає міжнародний вплив на владу Білорусі втручанням у внутрішні справи країни. "Важливо визнавати, що відстоювання прав людини не є втручанням у внутрішні справи. Це загальне питання людської гідності", - впевнена вона.

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Опозиція готова до діалогу з владою

При цьому Тихановська заявила, що опозиція та її прихильники готові до діалогу з владою з метою мирного розв'язання кризи. "Ми, демократична більшість білорусів, неодноразово висловлювали свою прихильність принципу верховенства закону,  демократичних цінностей, та мирного діалогу", - зазначила вона і додала, що вимоги опозиції повністю відповідають нормам міжнародного права.

Тихановська закликала негайно припинити насильство щодо учасників мирних протестів, звільнити політв'язнів і впустити в країну спецдоповідача ООН щодо Білорусі.

Білорусь, Росія, Китай і Венесуела намагалися перешкодити виступу Тихановської

Проти виступу Тихановської на 45-й сесії Ради ООН з прав людини неодноразово висловлювалися Білорусь, Росія, Китай і Венесуела, які заявляли про порушення правил ради. Утім представники західних країн не визнали порушенням трансляцію відеозвернення лідерки білоруської опозиції.

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими перемогу на них здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. В останньому масовому протестному марші, що відбувся в Мінську 13 вересня, взяли участь близько 150 тисяч людей.

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