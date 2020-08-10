Тихановська вимагає перерахунку голосів у Білорусі

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська подала скаргу до центральної виборчої комісії (ЦВК) країни з вимогою перерахунку голосів. Про це в понеділок, 10 серпня, повідомила агентству "Інтерфакс-Захід" прес-секретарка кандидатки Анна Красуліна.

"Скаргу подано у зв'язку з виявленими порушеннями законодавства під час підрахунку голосів і з вимогою повторного підрахунку. У разі неможливості повторного підрахунку голосів вибори на окремих дільницях мають бути визнані недійсними", - сказала Красуліна.

Раніше в понеділок Тихановська заявила, що перемогла на виборах президента Білорусі. Вона також додала, що її виборчий штаб буде доводити фальсифікації під час голосування і звернеться до ЦВК зі скаргою на попередні офіційні результати, згідно з якими перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

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