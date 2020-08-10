 Тихановська вимагає перерахунку голосів у Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Тихановська вимагає перерахунку голосів у Білорусі

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська вимагає від центральної виборчої комісії країни перерахунку голосів.

Світлана Тихановська

Світлана Тихановська

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська подала скаргу до центральної виборчої комісії (ЦВК) країни з вимогою перерахунку голосів. Про це в понеділок, 10 серпня, повідомила агентству "Інтерфакс-Захід" прес-секретарка кандидатки Анна Красуліна.

"Скаргу подано у зв'язку з виявленими порушеннями законодавства під час підрахунку голосів і з вимогою повторного підрахунку. У разі неможливості повторного підрахунку голосів вибори на окремих дільницях мають бути визнані недійсними", - сказала Красуліна.

Раніше в понеділок Тихановська заявила, що перемогла на виборах президента Білорусі. Вона також додала, що її виборчий штаб буде доводити фальсифікації під час голосування і звернеться до ЦВК зі скаргою на попередні офіційні результати, згідно з якими перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися стихійні протести проти результатів президентських виборів. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи. За даними правозахисного центру "Вясна", загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих учасників акцій протесту.

  • Жорсткий розгін

    Ніч протестів у Білорусі

    Жорсткий розгін

    У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.

  • Щонайменше один загиблий

    Ніч протестів у Білорусі

    Щонайменше один загиблий

    За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

  • Очікуваний результат

    Ніч протестів у Білорусі

    Очікуваний результат

    Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.

  • Мінськ - центр протестів

    Ніч протестів у Білорусі

    Мінськ - центр протестів

    Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.

  • Понад 10 тисяч демонстрантів

    Ніч протестів у Білорусі

    Понад 10 тисяч демонстрантів

    Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.

  • Тисячі затриманих

    Ніч протестів у Білорусі

    Тисячі затриманих

    Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.

  • Перед страхом ув'язнення

    Ніч протестів у Білорусі

    Перед страхом ув'язнення

    Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Розгублений протест

    Ніч протестів у Білорусі

    Розгублений протест

    За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.

    Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик


Дивитись відео 00:28

Тихановська: ми вже перемогли, бо здолали страх (10.08.2020)

DW.COM

Польща ініціює скликання екстреного саміту ЄС щодо Білорусі

Польща закликала скликати екстрений саміт ЄС для обговорення ситуації в Білорусі. В уряді Польщі наголосили на необхідності підтримати білорусів "у їхньому прагненні свободи".  

Також за темою

Belarus Protest nach Präsidentenwahl in Minsk

Коментар: Осінь диктатора Лукашенка 10.08.2020

Вибори були фарсом, перемога Лукашенка - визначена заздалегідь. Незважаючи на це, громадянське суспільство в Білорусі перемогло. Час диктатора може збігти, на Мінськ може чекати переламний момент, вважає Крістіан Тріппе.

Weißrussland Wahlen Proteste Polizei

Ніч протестів у Білорусі 10.08.2020

Після закриття виборчих дільниць у Білорусі країною прокотилась хвиля протестів. Проти демонстрантів була застосована сила. Повідомляється про одного загиблого. Подробиці - у фоторепортажі DW.

Протести в Білорусі і Лукашенко: гумові кулі проти демонстрантів (10.08.2020) 10.08.2020

Білоруси масово вийшли на вулиці, протестуючи проти результатів офіційного екзитполу, згідно з яким перемагає чинний президент Олександр Лукашенко. Влада застосувала світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Ось, як це було.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський публічно не привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах, але й від критики утримався

Цінності або стабільність: мінська дилема Києва

Євросоюз засудив насильство проти демонстрантів у Білорусі. Реакція ж Києва виявилася значно обережнішою.  

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Прокуратура арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

У справі також з'явилося обвинувачення у "державній зраді", заявив український бізнесмен.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  