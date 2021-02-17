Тихановська визнала, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці"

Одна з лідерок білоруської опозиції й екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська визнала, що, виглядає так, ніби поки що протестний рух у Білорусі зазнав поразки. Про це вона сказала в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps, опубліковане в неділю, 21 лютого.

"Я повинна зізнатися, що ми втратили вулиці", - визнала політикиня. На думку Тихановської, у тих, хто протистоїть уряду, досить обмежені можливості для боротьби з огляду на насильство силовиків та правоохоронців. "Ми не маємо засобів, щоб щось протиставити насильству режиму проти демонстрантів", - наголосила вона.

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Говорячи натомість про адміністративний і силовий ресурс нинішнього керівництва Білорусі, Тихановська зазначила: "У них є зброя, у них є сила, тож так, натепер здається, що ми програли".

Потрібно краще організуватися

Водночас Тихановська запевнила, що опозиція не збирається здаватися через нинішню ситуацію. "Наша стратегія - краще організуватися, щоб забезпечити постійний тиск на режим доти, доки люди не будуть знову готові вийти на вулиці, можливо, навесні", - додала вона.

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Протести після виборів президента

У Білорусі більше пів року не вщухають масові акції протесту після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, проте згодом всі члени Президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. З кінця 2020 року протестувальники в Білорусі змінили тактику, зробивши основним місцем проведення акцій не центральні вулиці і площі, а двори своїх будинків.

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Як повідомлялося, у жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила наступне розширення санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.

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Дивитись відео 07:02 Поділитись Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3n5VB Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)