 Тисячі швейцарців протестували проти запровадження стандарту зв′язку 5G | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2019

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Новини

Тисячі швейцарців протестували проти запровадження стандарту зв'язку 5G

Демонстранти у столиці Швейцарії Берні застерігали щодо ризиків для здоров'я, довкілля та безпеки від стандарту мобільного зв'язку 5G. Вони вимагають проведення відповідних досліджень перед розбудовою мереж 5G.

Швейцарці у Берні протестують проти запровадження 5G

Швейцарці у Берні протестують проти запровадження 5G

Занепокоєні можливим негативним впливом на стан здоров'я, тисячі швейцарців вийшли в суботу, 21 вересня, в столиці країні Берні на демонстрацію проти прискореного запровадження стандарту мобільного зв'язку 5G.

Демонстранти зібралися перед будівлею парламенту країни, аби висловити свій протест проти подальшого встановлення антен стандарту 5G. Серед гасел на їхніх плакатах та транспаратнтах були, зокрема: "Бойкотуйте 5G" та "Усе швидше, вище, далі - на шкоду людині та довкіллю", повідомляє агентство новин AFP.

Промовці на мітингу застерігали щодо ризиків для здоров'я, довкілля та безпеки, які несе із собою мобільний зв'язок загалом та стандарт 5G особливо. Вони закидали державним органам та представникам телекомунікаційної галузі, що ті ставлять економічні інтереси понад усе та "нахабно брешуть" людям.

Протестувальники застерігають щодо ризиків для здоров'я, довкілля та безпеки

Протестувальники застерігають щодо ризиків для здоров'я, довкілля та безпеки

Ініціатором акції стала організація із захисту довкілля та прав споживачів Frequencia. Вона займається, за її твердженням, дослідженням ризиків дигіталізації та мобільних технологій. "Те, що сьогодні зібралися стільки людей, - потужний знак проти неконтрольованого запровадження 5G", - заявила співпрезидентка організації Тамлін Шибер Ульман (Tamlin Schiber Ulman).

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Підвищений ризик для здоров'я?

Критики застерігають, що електромагнітне випромінювання мережі 5G може нести значно більші ризики для здоров'я та довкілля, аніж попередніх стандартів мобільного зв'язку. Про необхідність обережного підходу при запровадженні стандарту заявила також впливова швейцарська спілка лікарів FMH. У багатьох кантонах Швейцарії за допомогою петицій домоглися з цих міркувань перенести встановлення антен 5G.

Противники розбудови мережі цього стандарту в Швейцарії зараз намагаються зібрати 100 тисяч підписів, необхідних для проведення референдуму щодо розбудови мережі 5G. На їхню думку, запровадження стандарту потрібно відкласти, допоки не будуть краще вивчені можливі ризики. Зараз проводять кілька відповідних досліджень, в тому числі і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

У лютому цього року три провідних мобільних оператори Швейцарії придбали частоти для розвитку мереж 5G. В останні місяці вони активно рекламують новий стандарт. На початку липня в країні були готові до експлуатації 334 антени 5G.

Активно розвивається стандарт 5G і в Німеччині. Він забезпечує значно швидшу передачу даних, ніж попередні стандарти

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