 Тисячі чехів вийшли на протест проти прем′єра Бабіша | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

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Новини

Тисячі чехів вийшли на протест проти прем'єра Бабіша

Чехи вимагають відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша через нові деталі у справі про розтрату субвенцій ЄС на суму два мільйони євро.

У Празі - масовий протест проти Андрея Бабіша, 15 листопада 2018 року

У Празі - масовий протест проти Андрея Бабіша, 15 листопада 2018 року

На тлі скандалу, що триває довкола прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, тисячі чехів вийшли ввечері у четвер, 15 листопада, на Вацлавську площу в Празі, щоб вимагати його відставки. Дехто прийшов з прапорами Чехії та Євросоюзу, транспарантами "Геть Бабіша". Популярні музиканти виступали на сцені перед учасниками акції протесту.

Приводом до обурення чехів стало інтерв'ю із сином Бабіша, опубліковане порталом Seznamzpravy.cz, в якому син прем'єра заявив, що його спеціально викрали і переховували в анексованому Росією Криму люди його батька, щоб він не міг свідчити у кримінальній справі про ймовірну розтрату Бабішем двох мільйонів євро субвенцій від ЄС. Ці гроші близько десяти років тому були витрачені на спорудження готелю у Середньочеському краї. Ця справа отримала назву "Справа гнізда лелеки".

Протестувальники на Вацлавській площі в Празі

Протестувальники на Вацлавській площі в Празі

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Представники чеської комуністичної партії відвідали парад російського флоту в Криму. Посольство України в Чехії висловило протест. (30.07.2018)

Чехія після півроку невизначеності отримала лівоцентристський уряд на чолі з євроскептиком Андреєм Бабішем. Уряд меншості може потребувати підтримки комуністів (27.06.2018)

Бабіш неодноразово відкидав звинувачення і заявляв, що його син психічно хворий.

Опозиція закликала провести в парламенті голосування про вотум недовіри уряду, повідомляє інформагенція Reuters. В цей же день спікер парламенту заявив, що голосування щодо вотуму недовіри відбудеться 23 листопада. У разі, якщо більшість підтримає недовіру уряду, Бабішу доведеться піти у відставку, а нового прем'єр-міністра призначить президент Мілош Земан.

Мільярдер Андрей Бабіш часто опинявся у епіцентрі скандалів. Через "Справу гнізда лелеки" він втратив посаду міністра фінансів у 2017 році. Окрім того, його звинувачують у веденні брудних передвиборчих кампаній та співпраці зі спецслужбами в часи правління в Чехословачиині комуністів.

У своїй передвиборній програмі політсила Бабіша ANO обіцяла, зокрема, не допустити запровадження євро в Чехії, опиратися прийому біженців та поглибленню співпраці в рамках Європейського Союзу. Бабіш є союзником президента Мілоша Земана, відомого своєю прихильністю до Росії.

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