Тисячі чехів вийшли на протест проти прем'єра Бабіша

На тлі скандалу, що триває довкола прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, тисячі чехів вийшли ввечері у четвер, 15 листопада, на Вацлавську площу в Празі, щоб вимагати його відставки. Дехто прийшов з прапорами Чехії та Євросоюзу, транспарантами "Геть Бабіша". Популярні музиканти виступали на сцені перед учасниками акції протесту.

Приводом до обурення чехів стало інтерв'ю із сином Бабіша, опубліковане порталом Seznamzpravy.cz, в якому син прем'єра заявив, що його спеціально викрали і переховували в анексованому Росією Криму люди його батька, щоб він не міг свідчити у кримінальній справі про ймовірну розтрату Бабішем двох мільйонів євро субвенцій від ЄС. Ці гроші близько десяти років тому були витрачені на спорудження готелю у Середньочеському краї. Ця справа отримала назву "Справа гнізда лелеки".

Протестувальники на Вацлавській площі в Празі

Бабіш неодноразово відкидав звинувачення і заявляв, що його син психічно хворий.

Опозиція закликала провести в парламенті голосування про вотум недовіри уряду, повідомляє інформагенція Reuters. В цей же день спікер парламенту заявив, що голосування щодо вотуму недовіри відбудеться 23 листопада. У разі, якщо більшість підтримає недовіру уряду, Бабішу доведеться піти у відставку, а нового прем'єр-міністра призначить президент Мілош Земан.

Мільярдер Андрей Бабіш часто опинявся у епіцентрі скандалів. Через "Справу гнізда лелеки" він втратив посаду міністра фінансів у 2017 році. Окрім того, його звинувачують у веденні брудних передвиборчих кампаній та співпраці зі спецслужбами в часи правління в Чехословачиині комуністів.

У своїй передвиборній програмі політсила Бабіша ANO обіцяла, зокрема, не допустити запровадження євро в Чехії, опиратися прийому біженців та поглибленню співпраці в рамках Європейського Союзу. Бабіш є союзником президента Мілоша Земана, відомого своєю прихильністю до Росії.