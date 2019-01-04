Тисячі угорців протестували в Будапешті проти "закону про рабство"

Близько 10 тисяч людей протестували на вулицях Будапешта в суботу, 5 січня, проти змін до трудового законодавства країни - так званого "закону про рабство", а також проти політики чинного уряду на чолі з Віктором Орбаном.

Попри сніг і холоднечу, люди пройшли центром міста до будівлі угорського парламенту, передає інформагенція dpa. Мітингарі вигукували: "Ми не будемо рабами" та "Брудна Фідес" (правляча партія Орбана - Ред.). Деякі учасники несли плакати з закликами до "національного страйку", передає Reuters.

"Сьогодні народилася нова опозиція проти однієї людини", - заявив один із промовців. Вочевидь, він мав на увазі прем'єр-міністра Віктора Орбана. Протести підтримують ліві та праві опозиційні партії, профспілки та громадські організації.

Окрім "закону про рабство", протестувальники критикують заангажоване висвітлення подій із боку державного телерадіомовлення, обмеження академічних свобод у країні та корупцію в уряді.

Речник партії "Фідес" натомість стверджує, що хвилю протестів проти критично налаштованих щодо мігрантів урядів ЄС нібито фінансує американський мільярдер Джордж Сорос.

Що таке "закон про рабство"

Нагадаємо, протести в Угорщині почалися після того, як 12 грудня парламент країни ухвалив зміни до трудового законодавства. Закон, які критики та профспілки називають "законом про рабство", передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з 250 до 400. Документ запропоновали з партії прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".

Згідно з законом, роботодавці гарантовано можуть призначати понаднормові 250 годин на рік кожному працівнику. Також можливе подальше збільшення понаднормової роботи за згодою працівника. Профспілки вважають, що роботодавці можуть використовувати низькі зарплати й інші методи тиску на працівників, щоб ті більше працювали. 20 грудня президент Угорщини Янош Адер підписав реформу трудового законодавства.