 Тисячі таїландців вийшли на ″Пробіг проти диктатури″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2020

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Новини

Тисячі таїландців вийшли на "Пробіг проти диктатури"

За даними організаторів, 13 тисяч осіб взяли участь в акції "Пробіг проти диктатури" в столиці Таїланду Бангкоку.

Учасники Пробігу проти диктатури у Бангкоку

Учасники "Пробігу проти диктатури" у Бангкоку

Одна з найбільших політичних демонстрацій за останні роки відбулася в неділю, 12 січня, в столиці Таїланду Бангкоку. За даними організаторів, 13 тисяч осіб взяли участь в акції "Пробіг проти диктатури", повідомляє агентство новин dpa.

DW.COM

Маха Вачіралонгкорн коронований як монарх Таїланду. Церемонія відбулася через 2,5 роки після того, як Маха офіційно успадкував трон після свого батька короля Пуміпона. (04.05.2019)

Згідно з оприлюдненими результатами підрахунку 92 відсотків голосів, на парламентських виборах у Таїланді лідирує партія "Народна державна сила" на чолі з генералом Прают Чан-Очем. Другим іде формування "Для тайців". (24.03.2019)

Бігуни-протестувальники зібралися вранці в парку в центрі міста, вони вигукували антиурядові гасла та вимагали демократії.

У той самий день в Бангкоку відбулася й проурядова демонстрація, яка зібрала, за даними організаторів, приблизно стільки ж людей, як і опозиційна.

Нагадаємо, що в Таїланді з часу військового путчу в 2014 році при владі перебуває колишній генерал Прают Чан-Оча. На парламентських виборах у березні 2019 року перемогу здобула його партія "Народна державна сила", тож зараз екс-генерал очолює уряд країни.

Таїланд є буддистським королівством. На чолі держави перебуває король Маха Вачіралонгкорн, який зійшов на трон у травні 2019 року.

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