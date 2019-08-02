Тисячі таїландців вийшли на "Пробіг проти диктатури"

Одна з найбільших політичних демонстрацій за останні роки відбулася в неділю, 12 січня, в столиці Таїланду Бангкоку. За даними організаторів, 13 тисяч осіб взяли участь в акції "Пробіг проти диктатури", повідомляє агентство новин dpa.

Бігуни-протестувальники зібралися вранці в парку в центрі міста, вони вигукували антиурядові гасла та вимагали демократії.

У той самий день в Бангкоку відбулася й проурядова демонстрація, яка зібрала, за даними організаторів, приблизно стільки ж людей, як і опозиційна.

Нагадаємо, що в Таїланді з часу військового путчу в 2014 році при владі перебуває колишній генерал Прают Чан-Оча. На парламентських виборах у березні 2019 року перемогу здобула його партія "Народна державна сила", тож зараз екс-генерал очолює уряд країни.

Таїланд є буддистським королівством. На чолі держави перебуває король Маха Вачіралонгкорн, який зійшов на трон у травні 2019 року.