 Тисячі росіян знову вийшли на демонстрації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2019

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Новини

Тисячі росіян знову вийшли на демонстрації

Близько двох тисяч росіян у Москві вийшли на мирну демонстрацію за вільні вибори у столиці Росії, які заплановані на 8 вересня. Також вони вимагають звільнити учасників попередніх акцій протесту.

Дві тисячі росіян у Москві вийшли на мирну демонстрацію за вільні вибори у столиці РФ

Дві тисячі росіян у Москві вийшли на мирну демонстрацію за вільні вибори у столиці РФ

Тисячі росіян у суботу, 31 серпня, вийшли на несанкціоновану демонстрацію у Москві та влаштували одиночні пікети у Санкт-Петербурзі, вимагаючи допустити незалежних кандидатів на вибори до міської думи столиці РФ, які пройдуть вже за тиждень.

За підрахунками кореспондента агенції Reuters, близько двох тисяч людей взяли участь в акції протесту у Москві. Серед учасників було багато школярів та студентів, а також юристка Фонду боротьби з корупцією (ФБК) та незареєстрована кандидатка до міськдуми Москви Любов Соболь. Учасники демонстрації скандували "Росія буде вільною!" та "Це наше місто!".

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Демонстранти вимагали допустити незалежних кандидатів до виборів в Міськдуму Москви та звільнити учасників попередніх акцій протесту.

Зазначається, що силовики не намагалися затримувати учасників несанкціонованого мітингу та закликали їх розійтися. Учасники протесту намагалися провести ходу по Тверській вулиці до центру міста, але бійці Росгвардії перешкодили їм і відтіснили протестувальників без застосування сили, передає агентство "Интерфакс".

Нагадаємо, у центрі Москви 3 серпня люди намагалися протестувати проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці, а також проти арештів учасників демонстрації 27 липня. На відео у соцмережах зафільмоване масове застосування сили російськими поліцейськими. Вони також затримували учасників акції, які перебували у магазині, кафе та метро. Серед затриманих є неповнолітні. Загалом на попередніх двох акціях протесту було майже 2400 затримань. 10 серпня пройшла узгоджена з міською владою Москви акція. У ній взяли участь 50 тисяч осіб, а затримання учасників почалися ще до її початку. Вибори до міської думи Москви заплановані на 8 вересня.

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