Тисячі німецьких випускників протестують проти надто складних іспитів з математики

У низці федеральних земель Німеччини учні випускних класів шкіл дотримуються думки, що підсумковий письмовий іспит з математики, який вони складали минулої п'ятниці, 3 травня, був занадто складним. Свій протест у зв'язку з цим вони висловлюють у петиціях, розміщених в інтернеті і адресованих міністерствам просвіти федеральних земель Німеччини. Обурення школярів, серед яких - жителі Баварії, Нижньої Саксонії, Бремена, Гамбурга, Саара, Тюрингії, Берліна, Мекленбурга - Передньої Померанії, поділяють вже понад 60 тисяч осіб.

Важкий вибір Баварії

Скарги школярів на надто складні завдання іспитів - явище в Німеччині не рідкісне. Але щоб випускний іспит викликав протести з боку такої кількості випускників, - це виняток.

Баварські випускники, наприклад, вважають, що у 2019 році кількість балів, за якими в результаті виставляють оцінку за письмовий іспит, має бути знижена і, таким чином, приведена у відповідність з рівнем складності екзаменаційних завдань. У Німеччині освіта, як і культура, є правом федеральних земель, тому кожна федеральна земля сама відповідає за зміст іспитів у своїх школах. Але всередині тієї чи іншої федеральної землі екзаменаційні завдання - в будь-якому випадку однакові. Починаючи від 2017 року, федеральні землі можуть вибирати завдання із загального пулу. У Баварії випускники вирішили, що цей вибір є надто важким.

Буває, до речі, по-різному. У тій же Баварії у 2016 році, наприклад, завдання на випускному іспиті з математики вважалися досить складними, у 2017 році - простішими, а у 2018 році - і зовсім легкими. У зв'язку з цим зрозуміло, чому в процесі підготовки завдань минулих років школярі зіткнулися в цьому році з такими труднощами. Аналогічні претензії висловлюють і випускники з інших федеральних земель.

Що кажуть вчителі

У Тюрингії учні знайшли підтримку з боку деяких вчителів, які теж вважають нинішні іспити з математики невиправдано складними. У Баварії міністерство освіти вже заявило, що ставиться до протестів випускників з усією серйозністю і перевірить, чи не були завдання справді занадто складними для учнів.

Водночас глава Німецького союзу вчителів Гайнц-Петер Майдінґер (Heinz-Peter Meidinger) не бачить підстав для протестів. На його думку, завдання іспиту з математики, який нинішнім абітурієнтам довелося складати, не можна назвати надто важким. Він вважає, що загостренню пристрастей сприяє інтернет, і радить почекати спочатку, поки вони вщухнуть.

Аналогічної думки дотримується і голова Баварського об'єднання філологів Міхаель Швеґерль (Michael Schwägerl). Те, що в школярів з’явилося відчуття, ніби письмовий випускний іспит з математики здався їм занадто важким, можна зрозуміти, оскільки це - абсолютно нормальна людська реакція. Він також нагадує: що якщо подивитися на статистику оцінок учнів на випускних іспитах останніх років, то видно, що їхній середній бал практично не змінюється, - незалежно від того, здавалися ці завдання тоді важкими або простими.

До речі, у 2008 році багато школярів з федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія також протестували через надмірну, як вони вважали, складність письмового випускного іспиту з математики. До цих протестів приєдналися і чимало батьків. І хоча в інших регіонах Німеччини аналогічні завдання проблем не викликали, міністерство освіти федеральної землі дозволило їм повторно скласти письмовий іспит. Це зробили 1800 випускників. Три чверті з них поліпшили в результаті свої оцінки.

Особливості шкільної системи в Німеччині Від малюка до підлітка До шести років діти ходять у дитячий садок. Потім вони зобов'язані відвідувати школу щонайменше до 15 років - до 9 чи 10 класу, залежно від федеральної землі. Навчання вдома можливе лише як виняток, наприклад, у разі тяжкої хвороби.

Особливості шкільної системи в Німеччині Початкова школа (Grundschule) Перший день у школі батьки намагаються "підсолодити", кладучи до "шкільних кульків", які діти отримують у подарунок, багато смаколиків. Але далі на дітей чекає "серйозне життя". Освітню систему Німеччини регулює не федеральний уряд, а уряди окремих федеральних земель. У більшості земель діти ходять до початкової школи чотири роки (в Берліні навіть шість), перш ніж перейти до школи вищого рівня.

Особливості шкільної системи в Німеччині За порадою вчителя Перед тим, як дитина закінчить початкову школу, вчителі радять, до школи якого типу краще далі віддати учня: до гімназії (Gymnasium), загальної (Gesamtschule), реальної (Realschule) чи основної школи (Hauptschule). Часто батьки, однак, лише уважно вислуховують пораду вчителя, але дитину віддають до старшої школи такого типу, який самі вважають за найкращий для свого чада.

Особливості шкільної системи в Німеччині Гімназія (Gymnasium) Гімназія готує дітей до навчання в університеті. Навчання триває до 12-го або в залежності від федеральної землі 13-го класу. В одинадцятому класі учні, як правило, вибирають дві-три дисципліни для поглибленого вивчення. Але це означає звуження профілю: учні гімназії отримують багатосторонню освіту. Атестат зрілості (Abitur) надає випускнику право на вступ до будь-якого вишу.

Особливості шкільної системи в Німеччині Реальна школа (Realschule) У більшості земель навчання в реальній школі триває з 5 до 10 класу. Програма майже така сама, як у гімназії, але менше іноземних мов. Учнів готують до професійних шкіл. Крім того, вони мають право пройти дворічне навчання для роботи держслужбовцем. Учні з високою успішністю також можуть отримати атестат зрілості (Abitur), проте для цього їм доведеться перейти до гімназії чи загальної школи.

Особливості шкільної системи в Німеччині Основна школа (Hauptschule) Основна школа дає неповну середню освіту. Навчання триває до дев'ятого класу. Програма майже така сама, як у школах вищих рівнів, проте темп навчання тут повільніший. До програми входять курси практичного спрямування, які готують учнів до подальшого навчання в професійних освітніх закладах. Після закінчення основної школи учні звичайно можуть перейти до реальної школи, загальної школи чи гімназії.

Особливості шкільної системи в Німеччині Загальна школа (Gesamtschule) Загальні школи поширились у Німеччині в 1970-х роках як альтернатива трискладовій шкільній системі - гімназія, реальна й основна школа. Ці три типи школи інтегровані в загальній школі під одним дахом. Учні можуть отримати атестат зрілості після 13 класу, як в гімназії, або розпочати професійну підготовку після 9 чи 10 класу.

Особливості шкільної системи в Німеччині Боротьба за бажані місця Нині в Німеччині майже половина школярів після початкової школи йде до гімназії. Зростає популярність і загальної школи, адже тут від учнів не вимагають одразу зробити вибір стосовно свого майбутнього - вища освіта чи робоча спеціальність. У великих містах попит на загальну школу вже перевищив пропозицію: так, у Кельні в 2018 році загальні школи були змушені відмовити приблизно 1000 кандидатів.

Особливості шкільної системи в Німеччині Період орієнтації Якщо дитину прийняли до гімназії, це ще не гарантія, що вона її завершить. 5 і 6 класи гімназії вважаються орієнтаційними: якщо учню складно опанувати програму, вчителі можуть порадити перевести його до реальної чи основної школи. Водночас якщо учень реальної чи основної школи в 5 і 6 класах має високу успішність, він може відносно без проблем перейти до гімназії.

Особливості шкільної системи в Німеччині Різні федеральні землі, різні моделі У різних федеральних землях - різна система: в Саксонії після початкової школи діти відвідують школу вищого рівня (Oberschule) (поєднання основної й реальної шкіл) або гімназію. В деяких землях також можна з 1 по 10 клас відвідувати громадську школу (Gemeinschaftsschule), яка є різновидом загальних шкіл. У Баварії з 2011 року замість старшої ввели середню школу (Mittelschule). Заплутатися легко.

Особливості шкільної системи в Німеччині Професійне училище (Berufsschule) Після старшої й реальної шкіл учні продовжують навчання в професійному училищі. Тут теорія йде пліч-о-пліч з практикою, завдяки чому випускники стають затребуваними спеціалістами на ринку праці. Професійні школи тісно співпрацюють з фабриками й підприємствами, які пропонують проходження навчальної практики і є потенційними роботодавцями випускників.

Особливості шкільної системи в Німеччині Інклюзивне навчання Діти з інвалідністю зазвичай відвідують спеціальні школи (Förder- und Sonderschulen), які пристосовані під їхні потреби. Критики вважають, що таким чином діти почуваються ізольованими в суспільстві. Тим часом деякі з цих дітей можуть відвідувати й звичайні школи. Водночас опоненти вказують, що через брак вчителів зі спеціальною освітою у звичайних школах діти не отримують відповідного піклування.

Особливості шкільної системи в Німеччині Розклад уроків, що постійно змінюється Часом заняття закінчуються о 12:00, часом о 15:00 чи 16:00. Для батьків, які працюють, це справжній виклик. Лише деякі школи пропонують догляд за дітьми впродовж усього дня, коли учні після уроків можуть залишатися виконувати домашні завдання чи відвідувати різні гуртки.

Особливості шкільної системи в Німеччині Приватні школи - в меншості Також у Німеччині є приватні навчальні заклади, як наприклад, вальдорфські школи, інтернати й школи, що фінансуються церквою. Але більшість дітей відвідують державні навчальні заклади. І не варто боятися: якість освіти висока також за межами приватних установ. Автор: Луїза Шефер



Дивитись відео 01:30 Поділитись Смартфони у німецьких школах: що можна, а що ні? (17.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Bf7R Смартфони у німецьких школах: що можна, а що ні?