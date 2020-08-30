Тисячі людей протестували проти Нетаньяху в Ізраїлі

Тисячі людей у суботу, 10 жовтня, знову вийшли на вулиці міст в Ізраїлі, щоб висловити протест проти прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Протестувальники у Тель-Авіві і Єрусалимі закликали піти Нетаньяху у відставку, повідомляє інформагенція AFP. Протестувальники звинувачують Нетаньяху у корупції та незадоволені його роботою щодо протидії поширенню коронавірусу.

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Зазначається, що здебільшого демонстранти дотримувалися правил, запроваджених з метою запобігання поширенню коронавірусу. Винятком став Тель-Авів, де на вулиці вийшли тисячі демонстрантів, якіи не дотримувалися відстані один з одним. Крім того, між частиною протестувальників і поліцією сталися сутички. За даними поліцейських, деякі протестувальники кидали у них каміння, а ті відповідали контрзаходами.

Сутички між протестувальниками і поліцейськими у Тель-Авіві

Нагадаємо, минулого тижня парламент в Ізраїлі ухвалив закон, який в рамках надзвичайного стану через епідемію обмежує свободу проведення демонстрацій. Нові правила забороняють людям відходити більше, ніж на кілометр від своїх домівок, зокрема, і для участі в акціях протесту.

Крім того, напередодні очікуваних демонстрацій, поліція знову посилила правила. Згідно з ними, демонстранти могли збиратися у групи лише до 20 осіб. Вони повинні тримати відстань два метри один від одного у групах і носити захисну маску. Мінімальна відстань між окремими групами повинна бути 20 метрів.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, в Ізраїлі офіційно підтвердили понад 289,8 тисяч інфікувань, 1941 смерть і більше 225,7 тисячі випадків одужання.

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