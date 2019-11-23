Тисячі людей протестували в Ганновері проти акції ультраправих

Тисячі демонстрантів вийшли в суботу, 23 листопада, на вулиці столиці федеральної землі Нижня Саксонія - Ганновера - на знак протесту проти ультраправої Націонал-демократичної партії Німеччини (НДПН).

Цього дня НДПН проводила в місті свою акцію проти журналістів і їхньої "однобокої інформаційної подачі". Акція НДПН зібрала, за оцінками поліції, близько 120 учасників. Натомість число учасників мітингу проти НДПН становило близько 7 300 осіб.

Демонстрація проти НДПН відбулася під гаслом: "Bunt statt braun in Hannover" ("За різнобарвне замість коричневого в Ганновері"). Коричневий був кольором Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП) в період нацистського режиму в Німеччині. Серед учасників демонстрації проти ультраправих був і прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль (Stephan Weil).

"Крайня права агітація проти журналістів ... і свободи преси - це напад на нашу демократію", - зазначив Вайль. У своєму дописі в соціальній мережі Twitter він також висловив надію, що "ті, хто мирно виходять на вулиці на підтримку критичної журналістики, громадського мовлення і свободи слова під девізом "bunt statt braun", недвозначно продемонструють: "Нас більше!"

До виступів проти крайніх правих закликало багато організацій та більш ніж 450 журналістів, уточнює агенція новин epd.

Поліція повідомила, що обидві акції завершилися мирно й без жодних інцидентів, передає dpa.

За даними AFP, 21 листопада поліція Ганновера спочатку заборонила акцію НДПН, заявивши, що вона "становить безпосередню загрозу громадській безпеці". Проте 22 листопада адміністративний суд Ганновера розглянув скаргу НДПН щодо рішення поліції, подану в терміновому порядку. Суддя тоді ухвалив, що загроза - лише "непряма", чого замало для заборони акції. В результаті захід було дозволено за умови того, що поліції були надані ширші повноваження накладати на демонстрантів певні обмеження в разі порушень з їхнього боку.

У січні 2017 року Федерального конституційного суду в Карлсруе відхилив клопотання про позбавлення НДПН державного фінансування.

Заснована 1964 року ця політична сила налічує близько шести тисяч членів, нагадує dpa.