 Тисячі людей протестували в Ганновері проти акції ультраправих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2019

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Новини

Тисячі людей протестували в Ганновері проти акції ультраправих

Ультраправа НДПН провела в Ганновері акцію проти журналістів та їхньої "однобокої інформаційної подачі". У відповідь на вулиці міста вийшли тисячі противників правих радиків.

Учасники акції протесту проти ультраправих у Ганновері

Учасники акції протесту проти ультраправих у Ганновері

Тисячі демонстрантів вийшли в суботу, 23 листопада, на вулиці столиці федеральної землі Нижня Саксонія - Ганновера - на знак протесту проти ультраправої Націонал-демократичної партії Німеччини (НДПН).

Цього дня НДПН проводила в місті свою акцію проти журналістів і їхньої "однобокої інформаційної подачі". Акція НДПН зібрала, за оцінками поліції, близько 120 учасників. Натомість число учасників мітингу проти НДПН становило близько 7 300 осіб.

Демонстрація проти НДПН відбулася під гаслом: "Bunt statt braun in Hannover" ("За різнобарвне замість коричневого в Ганновері"). Коричневий був кольором Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП) в період нацистського режиму в Німеччині. Серед учасників демонстрації проти ультраправих був і прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль (Stephan Weil).

"Крайня права агітація проти журналістів ... і свободи преси - це напад на нашу демократію", - зазначив Вайль. У своєму дописі в соціальній мережі Twitter він також висловив надію, що "ті, хто мирно виходять на вулиці на підтримку критичної журналістики, громадського мовлення і свободи слова під девізом "bunt statt braun", недвозначно продемонструють: "Нас більше!"

До виступів проти крайніх правих закликало багато організацій та більш ніж 450 журналістів, уточнює агенція новин epd.

Поліція повідомила, що обидві акції завершилися мирно й без жодних інцидентів, передає dpa.

За даними AFP, 21 листопада поліція Ганновера спочатку заборонила акцію НДПН, заявивши, що вона "становить безпосередню загрозу громадській безпеці". Проте 22 листопада адміністративний суд Ганновера розглянув скаргу НДПН щодо рішення поліції, подану в терміновому порядку. Суддя тоді ухвалив, що загроза - лише "непряма", чого замало для заборони акції. В результаті захід було дозволено за умови того, що поліції були надані ширші повноваження накладати на демонстрантів певні обмеження в разі порушень з їхнього боку.

У січні 2017 року Федерального конституційного суду в Карлсруе відхилив клопотання про позбавлення НДПН державного фінансування.

Заснована 1964 року ця політична сила налічує близько шести тисяч членів, нагадує dpa.

  • Найпроблемніший протест Welcome to Hell у Гамбурзі перед самітом G20

    Ескалація протестів у Гамбурзі: поліція проти радикалів

    Найпроблемніший протест

    Протест Welcome to Hell організували представники лівих рухів. До акції приєдналися і радикали з так званого "Чорного блоку" - агресивно налаштовані протестувальники у масках. За даними поліції, в акції взяли участь 12 тисяч учасників, більшість маніфестантів поводилася мирно.

  • Протест Welcome to Hell у переддень саміту G20

    Ескалація протестів у Гамбурзі: поліція проти радикалів

    Тільки відкритий протест!

    Протистояння між поліцією та мітингувальниками розпочалося з відмови радикалів з "Чорного блоку" зняти маски. Поліція вимагала від усіх демонстрантів не закривати обличчя. Інакше - погрожувала припинити марш. Зрештою, мирних антиглобалістів правоохоронці пропустили, а радикали розпочали сутички.

  • Протест Welcome to hell у переддень саміту G20 - водомети поліції.

    Ескалація протестів у Гамбурзі: поліція проти радикалів

    Водомети за мільйон євро

    На час саміту в Гамбурзі для охорони порядку мобілізували близько 20 тисяч поліцейських. А для охолодження настроїв радикально налаштованих мітингувальників підготували техніку: водомети - найновішої розробки. Вартість однієї машини - близько мільйона євро.

  • Протест Welcome to Hell - чого хочуть демонстранти від саміту G20

    Ескалація протестів у Гамбурзі: поліція проти радикалів

    Антиглобалісти, антитрампісти, антипутіністи

    Серед маніфестантів - чимало тих, хто категорично проти політики трьох світових лідерів: президентів США, Росії й Туреччини - Дональда Трампа, Володимира Путіна, Реджепа Таїпа Ердогана. Також багато антиглобалістів, які не підтримують політику групи G20.

  • Протест напередодні саміту G20: поліція застосувала водомети

    Ескалація протестів у Гамбурзі: поліція проти радикалів

    Водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей

    Коли поліція намагалася відтіснити від основної групи протестувальників агресивно налаштованих радикалів у масках, ті атакували правоохоронців пляшками та камінням. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і змушена була використати водомети.

  • Сутички під час протесту Welcome to Hell не завадили Меркель зустрітися з Трампом та Ердоганом

    Ескалація протестів у Гамбурзі: поліція проти радикалів

    Затримані маніфестанти, поранені поліцейські

    Під час протесту щонайменше шість поліцейських були травмовані. Багатьох маніфестантів затримали. Водночас протест не завадив Анґелі Меркель провести зустрічі з президентами США і Туреччини - Дональдом Трампом і Реджепом Таїпом Ердоганом.

    Автор: Ганна Бєднова


DW.COM

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