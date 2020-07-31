Тисячі людей прийшли на мітинг опозиціонерки Тихановської у білоруському Гродні
Світлана Тихановська назвала себе "символом змін" в Білорусі і повторила обіцянку звільнити всіх політичних в'язнів під час виступу на мітингу у білоруському Гродні.
Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська і Марія Колесникова на мітингу в Мінську 19 липня 2020 року
Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в суботу, 1 серпня, провела агітаційні мітинги в Гродні і двох містах Гродненської області - Волковиську і Слонімі. За оцінками журналістів білоруського онлайн-видання Tut.by, на мітинг в Гродні прийшли від семи до десяти тисяч людей, а на акції в Волковиську і Слоніму - три і дві тисячі осіб відповідно.
За спостереженнями журналістів, серед учасників акції в Гродні було багато сімей з дітьми. Люди почали збиратися на нього більше ніж за годину до початку. Під час свого виступу Тихановська перерахувала імена політичних в'язнів. Їхнє звільнення - одна з її головних передвиборчих обіцянок разом із проведенням повторних, незалежних виборів президента і референдуму щодо повернення конституції 1994 року.
Крім того, Тихановська висловила підтримку білоруським журналістам і блогерам та заявила, що їх переслідують тільки за те, що вони показують її пікети онлайн, "за те, що вони говорять правду, що показують Білорусь, яка вимагає змін".
Символом цих змін в Білорусі Тихановська назвала саму себе. "Ми не пропонуємо вам Світлану Тихановську як кандидатку в президенти, ми пропонуємо вам Світлану Тихановську як символ цих самих змін", - заявила вона.
Акція солідарності з народом Білорусі у Франкфурті-на-Майні
Раніше цього ж дня, у Франкфурті-на-Майні пройшла акція солідарності з народом Білорусі, в якій взяли участь заступниця голови Європарламенту Нікола Бер (Nicola Beer), яка представляє Вільну демократичну партію, і німецька євродепутатка від фракції "зелених" Віола фон Крамон (Viola von Cramon).
Учасникам цієї акції показали відеозвернення до них, записане Світланою Тихановською і координаторкою штабу Віктора Бабарика Марією Колесниковою та дружиною ексглави Парку високих технологій Валерія Цепкала Веронікою. Вони підтримують кандидатуру Тихановської.
Нагадаємо, 30 липня Тихановська зібрала мітинг у Мінську. За даними правозахисного центру "Весна", у ньому взяли участь 63 тисячі осіб, що робить його одним з наймасовіших дозволених заходів, проведених опозицією.
Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Крім чинного президента країни Олександра Лукашенка і Світлани Тихановської, ЦВК країни зареєстрував для участі в них ексдепутатку Ганну Канопацьку, лідера кампанії "Говори правду" Андрія Дмитрієва та голову партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергія Черечня.
Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це - найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
П'ятірка кандидатів у президенти
За посаду президента Білорусі боротимуться п'ять осіб - стільки кандидатів зареєструвала ЦВК 14 липня після перевірки необхідних документів. Це дружина блогера-опозиціонера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутатка Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Громада" Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Без Бабарика та Цепкала
Колишнього банкіра Віктора Бабарика, якого вважали одним з головних конкурентів Лукашенка, а також ексголову Парку високих технологій Валерія Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти. Голова ЦВК Лідія Єрмошина (на фото) зачитала листа з Комітету державного контролю, у якому стверджувалось, що Бабарико керував злочинним угрупованням, що відмивало гроші. Бабарико такі закиди спростовує.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Протести і затримання
14 липня у всій країні відбулися несанкціоновані акції на підтримку Бабарика і Цепкала. Люди вийшли на вулиці Мінська, Пружан, Гомеля, Бреста, Солігорська, Бобруйська, Стовбців і Гродна. Під час розгону акцій міліціонери часто застосовували силу, били людей палицями й ногами. За даними центру "Весна", у білоруській столиці затримали 173 людей, у інших містах - ще кілька десятків осіб.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Підписи зібрали не всі
Спершу у президентських перегонах брали участь 15 осіб. Необхідні для висування у кандидати в президенти 100 тисяч підписів виборців зібрали групи шести претендентів. Ексголова Парку високих технологій Валерій Цепкало, за даними ЦВК, не зібрав потрібної кількості підписів. При цьому група Цепкала здала 160 тисяч підписів і має намір оскаржити відмову в реєстрації у суді.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Особливості виборів-2020
Найбільший сюрприз цієї виборчої кампанії - участь у ній двох вихідців з номенклатури: вже згаданих Віктора Бабарика та Валерія Цепкала (на фото). Президент Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, балотується вже вшосте. Під час кампанії він неодноразово заявляв, що "країну ми їм не віддамо" - не уточнюючи, кому саме.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Вибори на тлі поширення коронавірусу
Серйозний відбиток на кампанію наклала пандемія COVID-19. Ставлення до неї у Лукашенка та його опонентів прямо протилежне. Глава держави неодноразово намагався применшити небезпеку пандемії, переконував, що найкраще від вірусу захищає горілка, баня й трактор, а на початку липня заявив, що вірус переможений. Його опоненти підкреслено дотримувались дистанції та носили маски.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Без соціології - "Психо3%"
Уперше вибори президента Білорусі відбуваються за відсутності інформації про електоральні рейтинги їхніх учасників. Деякі онлайн-ресурси провели нерепрезентативні опитування своїх відвідувачів. Лукашенко в них отримував близько 3%, сильно поступаючись і Бабарику, і Цепкалу. Влада опитування заборонила, а суперники президента зробили цифру 3% мемом.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Без статусної опозиції
Уперше за всю історію незалежної Білорусі традиційна опозиція не висунула свого представника на президентських виборах. Когорта партій і рухів намагалися шляхом праймеріз визначити так званого єдиного кандидата від демократичних сил. Ця процедура, у якій взяли участь п'ять претендентів, супроводжувалася скандалами, пов'язаними з голосуванням. А потім її зовсім скасували через пандемію.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Арешт та кримінальна справа Тихановського
З початку кампанії здійснюються прогнози, що влада діятиме на цих виборах за силовим сценарієм - максимального тиску на опонентів. 29 травня у Гродні під час протесту затримали відеоблогера Сергія Тихановського. Він хотів сам брати участь у виборах, але його групу ЦВК не зареєструвала - на відміну від групи його дружини Світлани. Після арешту щодо Тихановського порушили дві кримінальні справи.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Арешт та кримінальна справа Бабарика
18 червня затримали Віктора Бабарика та його сина Едуарда, голову виборчого штабу ексбанкіра. 19 червня пройшли акції солідарності з ними, близько 100 людей були затримані. 21 червня Віктору й Едуарду Бабарикам оголосили обвинувачення, конкретні статті КК не називали. Правозахисна організація Amnesty International визнала обох Бабариків та Сергія Тихановського в'язнями сумління.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Борсання Лукашенка
Президент Олександр Лукашенко заявив, що якщо він "поведеться демократично", то втратить країну та його "проклянуть". Кампанія Лукашенка, відзначають аналітики, сповнена протиріч. Він та його соратники звинувачують Росію у втручанні у вибори та говорять про "ляльководів з "Газпрому" й вище". Паралельно з такими заявами Лукашенко вже двічі зустрічався з Путіним.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Нові технології - Telegram і відеоблогери
Вибори-2020 дуже відрізняються від попередніх активним використанням цифрових технологій. Членів ініціативних груп набирали у мережі, там же домовлялися, де й коли можна поставити підпис за потенційного кандидата. Із зустрічей з ними, пікетів та акцій протесту проводилися прямі трансляції в YouTube, у Telegram розгорнулася справжня "війна" зливів, витоків, фейків та їхніх спростувань.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Європа закликає дотримуватись закону
Вибори призначені на 9 серпня. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Мінськ припинити "травлю та переслідування" кандидатів від опозиції та дозволити їм реалізувати їхні громадянські та політичні права. Після відмови у реєстрації Бабарика та Цепкала Боррель заявив, що цей крок Мінська "обмежив можливість громадян країни виявити свою волю та підриває демократичність виборів".