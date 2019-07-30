 Тисячі людей вийшли на марш за незалежність Шотландії в Единбурзі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2019

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Новини

Тисячі людей вийшли на марш за незалежність Шотландії в Единбурзі

Учасники маршу вимагали проведення ще одного референдуму щодо незалежності Шотландії, оскільки більшість шотландців проголосували проти Brexit.

Тисячі людей маршували за незалежність Шотландії в Единбурзі

Тисячі людей маршували за незалежність Шотландії в Единбурзі

В Единбурзі тисячі людей у суботу, 5 жовтня, вийшли на марш за незалежність Шотландії . Акція відбулася за кілька тижнів до запланованого виходу Великобританії з ЄС. Шотландські націоналісти закликають провести ще один референдум щодо  незалежності регіону від Великобританії.

Багато демонстрантів несли шотландські прапори, деякі були одягнуті в кілти та грали на волинках, інформує агенція новин AFP.

Деякі учасники маршу були одягнуті у кілти

Деякі учасники маршу були одягнуті у кілти

Серед учасників маршу була юристка та депутатка британського парламенту від Шотландської національної партії (ШНП) Джоанна Черрі. Вона була серед тих парламентаріїв, хто підтримав ухвалений закон, який зобов'язав прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона просити в ЄС відтермінування Brexit у разі відсутності угоди.

Черрі написала у соцмережі Twitter, що, за її даними, у марші взяли участь 250 тисяч людей. Утім, така оцінка може бути завищеною. Організатори маршу, рух "Усі під одним стягом" (All Under One Banner), розраховували на 100 тисяч учасників - таку цифру вони називали і під час минулорічного маршу. Місцеві ЗМІ минулого року оцінили кількість учасників аналогічної акції в 20 тисяч.

Учасники маршу вимагали проведення другого референдуму щодо незалежності Шотландії

Учасники маршу вимагали проведення другого референдуму щодо незалежності Шотландії

DW.COM

Шотландія має провести референдум щодо незалежності до завершення повноважень чинного парламенту, заявила перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен. (24.04.2019)

Шотландські націоналісти вимагають другого референдуму про незалежність, який британський парламент обіцяє заблокувати. Національна партія Шотландії розпочинає свій з'їзд. (06.10.2018)

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен не змогла взяти участь у марші. "Успіхів усім, хто вийде на марш за  незалежність в Единбурзі. Сьогодні я особисто не можу бути з вами, але я буду з вами подумки. Хорошого дня. І не сумнівайтеся - незалежність настає", - написала Стерджен ще до початку акції у Twitter.

Шотландські націоналісти закликають провести другий референдум про відділення від Великобританії . Для проведення референдуму Шотландія потребуватиме згоди Лондона.

Під час референдуму у вересні 2014 року 55 відсотків шотландців, які взяли участь у референдумі, висловилися проти проголошення незалежності регіону. Шотландські націоналісти стверджують, що британський референдум 2016 року на користь Brexit означає, що необхідний ще один референдум щодо незалежності Шотландії, бо 62 відсотки шотландців проголосували за подальше членство Великобританії в ЄС.

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