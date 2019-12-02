 Тисячі людей вийшли на акцію ″Червоні лінії для Зеленського″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2019

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Новини

Тисячі людей вийшли на акцію "Червоні лінії для Зеленського"

У центрі Києва тисячі людей беруть участь в акції "Червоні лінії для Зеленського". Вони зібралися напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" у Парижі.

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У Києві у неділю, 8 грудня, відбувається акція "Червоні лінії для Зеленського". Як зазначає агенція "Інтерфакс-Україна", на Майдані Незалежності зібралися декілька тисяч людей.

Після офіційного початку акції учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбасі та у пожежі в Одеському коледжі 4 грудня. На сцені почали виступати організатори акції.

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Під час переговорів на саміті "нормандської четвірки" Україна не має йти на жодні компроміси щодо повернення Криму та політичних дій на Донбасі, йдеться в заяві "Європейської Солідарності", "Голосу" та "Батьківщини". (03.12.2019)

Глава МЗС ФРН Гайко Маас закликав РФ до досягнення далекосяжних домовленостей. Відповідну заяву він зробив напередодні "нормандського" саміту. (08.12.2019)

Сполучені Штати підтвердили свою непохитну підтримку України перед "нормандським" самітом у Парижі 9 грудня. США заявили, що змушуватимуть РФ виконувати взяті на себе зобов'язання. (07.12.2019)

Під час "нормандського" саміту Володимир Зеленський вимагатиме обміну полоненими за принципом "усіх на всіх", виведення з Донбасу незаконних формувань та проведення там місцевих виборів за українським законодавством. (04.12.2019)

Учасники мітингу тримають прапори України, деяких партій, а також плакати з написами: "Червоні лінії для Зе!", "Ніяких компромісів", "Я не хочу в Союз", "Путін буде в суді", "Поверни не унітази - поверни Крим".

Зазначається, що мітинг проходить у спокійному режимі, на ньому присутні поліцейські.

Заявлена мета акції - застерегти президента України Володимира Зеленського щодо неприпустимості перетину "червоних ліній" на "нормандському" саміті у Парижі 9 грудня. 

Серед вимог,  оголошених 3 грудня трьома фракціями парламенту "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина", - недопущення федералізації і будь-яких компромісів з унітарного облаштування України, компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу, жодних політичний дій, зокрема виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, до виконання умов гарантування безпеки і деокупації.

Також від Зеленського вимагають не допустити компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну, а також припинення міжнародних судових процесів проти РФ.

  

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Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019)

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