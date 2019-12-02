Тисячі людей вийшли на акцію "Червоні лінії для Зеленського"

У Києві у неділю, 8 грудня, відбувається акція "Червоні лінії для Зеленського". Як зазначає агенція "Інтерфакс-Україна", на Майдані Незалежності зібралися декілька тисяч людей.

Після офіційного початку акції учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбасі та у пожежі в Одеському коледжі 4 грудня. На сцені почали виступати організатори акції.

Учасники мітингу тримають прапори України, деяких партій, а також плакати з написами: "Червоні лінії для Зе!", "Ніяких компромісів", "Я не хочу в Союз", "Путін буде в суді", "Поверни не унітази - поверни Крим".

Зазначається, що мітинг проходить у спокійному режимі, на ньому присутні поліцейські.

Заявлена мета акції - застерегти президента України Володимира Зеленського щодо неприпустимості перетину "червоних ліній" на "нормандському" саміті у Парижі 9 грудня.

Серед вимог, оголошених 3 грудня трьома фракціями парламенту "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина", - недопущення федералізації і будь-яких компромісів з унітарного облаштування України, компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу, жодних політичний дій, зокрема виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, до виконання умов гарантування безпеки і деокупації.

Також від Зеленського вимагають не допустити компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну, а також припинення міжнародних судових процесів проти РФ.