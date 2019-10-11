Тисячі людей вийшли в Берліні на акцію проти антисемітизму

У німецькій столиці відбувається демонстрація проти антисемітизму. Проведена в неділю, 13 жовтня, акція зібрала за даними організаторів - політичного союзу Unteilbar ("Неподільні" - Ред.) - близько 13 тисяч осіб. Натомість поліція наводить інші дані - близько шести - восьми тисяч учасників, передає агенція новин dpa. Раніше для участі в ході зареєструвалися 10 тисяч учасників, кажуть організатори.
Демонстрація проводиться у відповідь на атаку на синагогу в місті Галле в землі Саксонія-Ангальт, скоєну цього тижня. Учасники ходи закликали до рішучої боротьби з расизмом, правим екстремізмом та антисемітизмом.
Серед демонстрантів були представники місцевої влади, а також єврейських організацій. До мітингарів приєднався й лютеранський єпископ Маркус Дреґе (Markus Dröge), передає агенція новин epd.
Нагадаємо, 9 жовтня в місті Галле в землі Саксонія-Ангальт було застрелено двоє людей - 40-річна жінка і 20-річний чоловік. Перед цим зловмисник намагався проникнути в синагогу, де на той момент з нагоди свята Йом-Кіпур перебувало понад 50 осіб.
Згодом з'явилися повідомлення про стрілянину в місті Ландсберг за 15 кілометрів на схід від Галле. Там було поранено двох осіб. Невдовзі після стрілянини поліція затримала підозрюваного нападника - ним виявився 27-річний Штефан Б. (Stephan B.). Згодом він зізнався в скоєнні злочину на ґрунті антисемітизму. Напад кваліфіковано як правоекстремістський теракт.
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Галле
У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.
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Напади на синагоги у Німеччині
Хвиля антисемітських акцій
У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.
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Напади на синагоги у Німеччині
Перша жертва підпалу за десятиліття
Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.
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Напади на синагоги у Німеччині
Каміння летить в ессенську синагогу
Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.
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Напади на синагоги у Німеччині
Після нападу: "Постання порядних"
У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу у Майнці
Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?
Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Берліні вдалося зупинити
4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.
Автор: Беттіна Бауманн