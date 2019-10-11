Тисячі людей вийшли в Берліні на акцію проти антисемітизму

У німецькій столиці відбувається демонстрація проти антисемітизму. Проведена в неділю, 13 жовтня, акція зібрала за даними організаторів - політичного союзу Unteilbar ("Неподільні" - Ред.) - близько 13 тисяч осіб. Натомість поліція наводить інші дані - близько шести - восьми тисяч учасників, передає агенція новин dpa. Раніше для участі в ході зареєструвалися 10 тисяч учасників, кажуть організатори.

Демонстрація проводиться у відповідь на атаку на синагогу в місті Галле в землі Саксонія-Ангальт, скоєну цього тижня. Учасники ходи закликали до рішучої боротьби з расизмом, правим екстремізмом та антисемітизмом.

Серед демонстрантів були представники місцевої влади, а також єврейських організацій. До мітингарів приєднався й лютеранський єпископ Маркус Дреґе (Markus Dröge), передає агенція новин epd.

Нагадаємо, 9 жовтня в місті Галле в землі Саксонія-Ангальт було застрелено двоє людей - 40-річна жінка і 20-річний чоловік. Перед цим зловмисник намагався проникнути в синагогу, де на той момент з нагоди свята Йом-Кіпур перебувало понад 50 осіб.

Згодом з'явилися повідомлення про стрілянину в місті Ландсберг за 15 кілометрів на схід від Галле. Там було поранено двох осіб. Невдовзі після стрілянини поліція затримала підозрюваного нападника - ним виявився 27-річний Штефан Б. (Stephan B.). Згодом він зізнався в скоєнні злочину на ґрунті антисемітизму. Напад кваліфіковано як правоекстремістський теракт.