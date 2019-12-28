Тисячі коал вважають загиблими у пожежах в Австралії

Внаслідок сильних пожеж в Австралії могли загинути тисячі коал. На північному узбережжі країни проживало близько 28 тисяч цих типових для Австралії тварин, але вогонь останніми тижнями зменшив їхню чисельність, повідомляють інформагенції у суботу, 28 грудня. "Близько 30 відсотків території, де вони проживали, зараз знищено. Точніше дізнаємося, коли вщухнуть пожежі і можна буде оцінити ситуацію", - заявила міністерка довкілля Австралії Сьюзан Лі.
Тим часом австралійські ЗМІ повідомили про випадок, коли внаслідок 40-градусної спеки у Південній Австралії коала вийшла на дорогу і просила у групи велосипедистів води.
"Я їхала на велосипеді і зупинилась. Тварина підійшла прямо до мене, досить швидко, як для коали, і я напоїла її водою з усіх наших пляшок. Вона навіть вилізла на мій велосипед. Ніхто з нас ніколи не бачив нічого подібного", - розповіла велосипедистка Анна Хьюслер.
За даними місцевої влади, масштабні лісові пожежі, що тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Вогнем також знищено близько тисячі будинків. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами понад 40 градусів за Цельсієм та пориви вітру.
WWF: 2019 рік був поганим для тварин
Тим часом Всесвітній фонд дикої природи (WWF) опублікував звіт про життя тварин у 2019 році. Згідно з ним, на Землі стає дедалі менше коал, суматранських носорогів, ягуарів, імператорських пінгвінів та білих ведмедів. Цього року їхня чисельність різко скоротилась.
Тварини вимирають через зміну клімату, знищення територій, де вони проживали та внаслідок лісових пожеж в Австралії та Амазонії. У WWF попередили, що "зараз може спостерігатися найбільше вимирання видів після зникнення динозаврів".
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Греція бореться з лісовими пожежами
Вогонь вийшов з-під контролю
На острові Евбея фронт полум'я простягнувся на 11 кілометрів. Полум'я швидко пожирає густий сосновий ліс, як у Макрімаллі (на фото). За даними пожежних служб, поруч ще чимало менших вогнищ. Вітром їдкий дим несе за десятки кілометрів. Його відчутно навіть в Афінах, за 90 кілометрів. Місцеві розповідають, що у деяких районах попіл падав, мов сніжинки.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Зусилля вогнеборців
Понад 200 вогнеборців, 75 машин, 5 гелікоптерів, 6 літаків та численні добровольці спільними зусиллями намагаються приборкати полум'я на острові Евбея. Один з пожежників розповів місцевому радіо, що вогонь сягає 20-30 метрів заввишки.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Заклик до ЄС
На цьому фото видно гелікоптерні пожежні роботи у районі Макрімалліс. Боротися зі стихією з повітря у цьому випадку не так вже й ефективно, адже використання літальних апаратів обмежено через густий дим. Власної техніки Греції бракує. В Афінах уже звернулися до Євросоюзу із закликом допомогти.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Масова евакуація
На цьому фото видно евакуацію мешканця грецького села у районі Агріліца. На цей час на острові Евбея уже евакуювали три селища та монастир. На щастя, досі обійшлося без людських жертв та поранених. Рятувальні служби готові в разі потреби розширити географію евакуації.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Небо палає
На цьому фото видно, як фермери у містечку Псахна на острові Евбея рятують пасіку на тлі палаючого неба. Після затяжної посухи, у Греції вже кілька днів не вщухають лісові пожежі. Нові вогнища виявляють щодня. Під загрозою опинилися і популярний серед туристів острів Тасос, район Фів біля Афін, а також західна частина країни. На Кіпрі та у Болгарії зараз теж вирують лісові пожежі.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Випалено, сплюндровано
Вогонь нищить усе, що зустрічається на його шляху. У Макрімаллі ці два автомобілі стали швидкою здобиччю грізного полум'я. Через кризову ситуацію на острові Евбея новий прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс навіть був змушений перервати літню відпустку.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Наслідки пожеж
Суцільний попіл і лише трошки зелені. Ця пожежна машина уже прямує на наступний виклик після загашення полум'я у Пеанії, що неподалік Афін. Проте місцевих все одно не покидає страх. Торік жертвами вогню у Греції стали понад 100 осіб.
Автор: Інес Айзеле