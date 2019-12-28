Тисячі коал вважають загиблими у пожежах в Австралії

Внаслідок сильних пожеж в Австралії могли загинути тисячі коал. На північному узбережжі країни проживало близько 28 тисяч цих типових для Австралії тварин, але вогонь останніми тижнями зменшив їхню чисельність, повідомляють інформагенції у суботу, 28 грудня. "Близько 30 відсотків території, де вони проживали, зараз знищено. Точніше дізнаємося, коли вщухнуть пожежі і можна буде оцінити ситуацію", - заявила міністерка довкілля Австралії Сьюзан Лі.

Тим часом австралійські ЗМІ повідомили про випадок, коли внаслідок 40-градусної спеки у Південній Австралії коала вийшла на дорогу і просила у групи велосипедистів води.

"Я їхала на велосипеді і зупинилась. Тварина підійшла прямо до мене, досить швидко, як для коали, і я напоїла її водою з усіх наших пляшок. Вона навіть вилізла на мій велосипед. Ніхто з нас ніколи не бачив нічого подібного", - розповіла велосипедистка Анна Хьюслер.

За даними місцевої влади, масштабні лісові пожежі, що тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Вогнем також знищено близько тисячі будинків. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами понад 40 градусів за Цельсієм та пориви вітру.

WWF: 2019 рік був поганим для тварин

Тим часом Всесвітній фонд дикої природи (WWF) опублікував звіт про життя тварин у 2019 році. Згідно з ним, на Землі стає дедалі менше коал, суматранських носорогів, ягуарів, імператорських пінгвінів та білих ведмедів. Цього року їхня чисельність різко скоротилась.

Тварини вимирають через зміну клімату, знищення територій, де вони проживали та внаслідок лісових пожеж в Австралії та Амазонії. У WWF попередили, що "зараз може спостерігатися найбільше вимирання видів після зникнення динозаврів".

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