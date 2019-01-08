 Тисячі ″жовтих жилетів″ протестували в Лондоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2019

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Новини

Тисячі "жовтих жилетів" протестували в Лондоні

Учасники протесту у Лондоні виступили проти політики заощадження уряду Терези Мей і вимагали перевиборів.

Протестувальники у Лондоні вимагали серед іншого і відставки Терези Мей

Протестувальники у Лондоні вимагали серед іншого і відставки Терези Мей

Тисячі людей протестували в суботу, 12 січня, в Лондоні проти політики заощадження консервативного уряду Терези Мей. Демонстранти також вимагали перевиборів. Дехто вийшов із плакатами "Мей має піти". Чимало учасників акції вдягли жовті жилети за прикладом французів.

До протесту закликала ліва організація "Народна асамблея", повідомляє AFP. Речниця організаторів заявила інформагенції dpa, що в Лондоні протестували від п'яти до десяти тисяч людей. Акцію підтримали деякі британські політики та профспілки.

До початку демонстрації поліція затримала одного з організаторів за підозрою у порушенні громадського ладу. За даними ЗМІ, це пов'язано з інцидентом, який трапився поблизу британського парламенту ще в понеділок, коли кілька активістів облаяли проєвропейських депутатів парламенту як "нацистів".

Досі в Великобританії протестували в жовтих жилетах передусім прихильники Brexit, зазначає AFP. Антирасистська організація "Надія замість ненависті" застерегла від правої радикалізації протестів.

Близько 200 "жовтих жилетів" протестували 12 січня також у Белфасті (Північна Ірландія). Вони вимагали послабити законодавчі норми щодо регулювання абортів.

Як очікується, 15 січня британський парламент має розглянути проект угоди про Brexit, який уряд Терези Мей погодив із Євросоюзом.

Якщо парламент не підтримає проект угоди, буде "жорсткий Brexit" - вихід Великобританії зі складу ЄС без угоди. Це загрожує невизначеністю як Лондону, так і Брюсселю.

DW.COM

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