Тисячі вогнеборців борються з лісовими пожежами у Португалії

Майже дві тисячі пожежників та 400 одиниць пожежної техніки залучені до гасіння масштабних лісових пожеж у центральному регіоні Португалії під назвою Каштелу-Бранку, що знаходиться за 200 кілометрів на північ від Лісабона. Про це у неділю, 21 липня, повідомляють представники португальських рятувальних служб.

За інформацією міністерства внутрішніх справ, близько 20 людей отримали ушкодження внаслідок пожеж, включно з вісьмома пожежниками, які брали участь у гасінні полум'я. Одного з постраждалих цивільних довелося евакуювати гелікопетром до Лісабона.

Також у міністерстві повідомили, що з'ясовують причини виникнення пожеж, зокрема розглядається версія підпалу. Поліція затримала 55-річного чоловіка у місті Каштелу-Бранку за підозрою у підпалі на околицях міста. Однак це місце знаходиться далеко від найбільших осередків займання.

Президент країни Марсело Ребело де Соуза виступив із заявою, в який висловив свою "солідарність із сотнями людей, які ведуть боротьбу з вогнем".

Через високі температури та потужний вітер у п'яти регіонах центральної та південної Португалії оголошено режим надзвичайної пожежної небезпеки. Пожежі, яким сприяв сильний вітер, виникли вдень у суботу.

Центр Португалії вкритий пагорбами із густим лісовим покровом і регулярно страждає від лісових пожеж. Найбільш руйнівною в історії країни була пожежа 2017 року, коли від вогню загинули 114 осіб.

Нагадаємо, наприкінці червня великі лісові пожежі охопили тисячі гектарів лісових площ у іспанській Каталонії. Масштабні лісові пожежі виникли також наприкінці червня у німецьких федеральних землях Гессен та Мекленбург-Передня Померанія.