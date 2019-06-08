Тисячі венесуельців кинулися до Колумбії після відкриття кордону

Станом на ранок неділі, 9 червня, тисячі венесуельців протягом доби перетнули кордон з Колумбією. На мостах, які слугують прикордонними переходами між двома країнами, утворились величезні черги. Як повідомлялось, напередодні частково було відкрито кордон між Венесуелою і Колумбією після кількох місяців заборони його перетинати. Щоправда контейнери, що загороджували проходи подекуди ще залишаються на місцях.

Як повідомляє AFP, венесуельці масово попрямували до Колумбії для придбання харчів та медикаментів. За даними колумбійських прикордонників, станом на обід 9 червня з боку Венесуели кордон уже перетнули 18 тисяч людей, а 8 тисяч встигли повернутись назад.

Перед закриттям кордону з Колумбією у лютому цього року, за даними колумбійської влади кордон щодня тільки мостом імені Симона Болівара перетинали близько 30 тисяч венесуельців.

Нагадаємо, що кордон між Венесуелою і Колумбією був повністю закритий у лютому 2019 року, коли тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо спробував доставити в країну гуманітарні вантажі з-за кордону. Ніколас Мадуро назвав цю акцію спробою підготовки військового перевороту.

Від початку 2019 року в Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.