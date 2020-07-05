 Тисячі байкерів протестували у ФРН проти заборони їзди по неділях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2020

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Новини

Тисячі байкерів протестували у ФРН проти заборони їзди по неділях

Байкерам у Німеччині можуть заборонити їздити у неділю та світкові дні через шум. З цим не згодні тисячі людей, разом із міністром транспорту країни.

Німецькі байкери на акції протесту

Німецькі байкери на акції протесту

Тисячі байкерів по всій Німеччині вийшли на акції протесту в суботу, 4 липня. Вони виступали проти заборони їзди по неділях і у святкові дні. За подібну заборону висловився німецький Бундесрат у травні. Мета ініціативи - зменшити рівень шуму в населених пунктах. Передбачається, що влада міст буде самостійно ухвалювати рішення про заборону.

Найбільша демонстрація відбулася в Штутгарті, де зібралося близько десяти тисяч байкерів. 7,5 тисячі мотоциклістів приїхали протестувати у Вісбаден. Відзначається, що ініціатори акцій не розраховували на таку активну участь байкерів у протестах.

Під час акції протесту у Дрездені

Під час акції протесту у Дрездені

Міністр транспорту ФРН проти заборон

Так, в невеликому німецькому Фрідріхсгафені ініціатори акції очікували близько тисячі осіб, а приїхали близько п'яти тисяч. У деяких містах це призвело до значних заторів. У Мюнхені поліція заборонила велику демонстрацію байкерів, проте близько шести тисяч людей каталися містом.

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Проти заборони на пересування на мотоциклах у неділю і на святкові дні виступає також міністр транспорту Німеччини Андреас Шоєр (Andreas Scheuer). Він заявив, що влада на місцях і без того може вживати заходів щодо захисту від шуму, наприклад, обмежувати проїзд деякими вулицями, тому нові заборони не потрібні.

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