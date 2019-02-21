 Тиск на Терезу Мей щодо перенесення дати Brexit зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

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Новини

Тиск на Терезу Мей щодо перенесення дати Brexit зростає

В уряді Великобританії не виключають перенесення дати виходу країни з Євросоюзу, якщо парламент не підтримає угоду з Брюсселем. Тереза Мей проводить подальші консультації з лідерами ЄС.

Тереза Мей та Жан-Клод Юнкер під час зустрічі в Шарм-ель-Шейху 25 лютого

Тереза Мей та Жан-Клод Юнкер під час зустрічі в Шарм-ель-Шейху 25 лютого

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей перебуває під тиском щодо відкладення виходу країни з Євросоюзу після того, як вона перенесла голосування в британському парламенті стосовно угоди щодо Brexit на період до 12 березня. Як зазначив представник британського уряду в понеділок, 25 лютого, кабінет міністрів країни розглядає різні варіанти, повідомляє агентство Reuters. Зокрема, може йтися про перенесення дати Brexit на два місяці, якщо Терезі Мей так і не вдасться заручитися підтримкою угоди в парламенті найближчим часом.

Держсекретар міністерства оборони Великобританії Тобіас Елліот сказав 25 лютого в інтерв'ю телерадіокомпанії BBC, що уряд змушений буде продовжити період виходу з Євросоюзу, якщо не вдасться провести угоду через парламент. 

Сама ж очільниця британського уряду провела цього дня чергові консультації з лідерами ЄС, включно з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, на полях саміту ЄС і Ліги арабських держав в єгипетському Шарм-ель-Шейху, інформує агенція AP. Після зустрічі Юнкер заявив, що вона була "хорошою, конструктивною". Згодом речниця Єврокомісії в Брюсселі повідомила: Юнкер з Мей домовилися, що переговірники від обох сторін повинні завершити роботу "вчасно до Саміту ЄС 21 березня". Хоча в ЄС категорично проти зміни тексту узгодженої угоди, але погодилися додати деякі формулювання до політичної декларації про подальші відносини з Лондоном. Над ними працюють експерти.  

На полях саміту ЄС та Ліги арабських держав Тереза Мей також зустрілася з Анґелою Меркель

На полях саміту ЄС та Ліги арабських держав Тереза Мей також зустрілася з Анґелою Меркель

Донині Мей категорично виступала проти того, аби просити в Євросоюзу про відстрочку виходу Великобританії з блоку. Brexit запланований на 29 березня 2019 року. Утім, 23 лютого троє міністрів британського уряду виступили за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу, якщо депутати парламенту країни знову не підтримають угоду з Брюсселем. У спільній статті для видання Daily Mail міністр у справах бізнесу Грег Кларк, міністерка праці Ембер Радд та міністр юстиції Девід Гок заявили, що парламент має зупинити Brexit без угоди, бо британська "економіка зазнає велиих збитків як у коротко-, так і в довгостроковій перспективі".

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Голосування щодо угоди з Євросоюзом про вихід з блоку у британському парламенті відбудеться за два тижні до самого Brexit. Тереза Мей продовжує переговори з Брюсселем. (24.02.2019)

До кінця лютого відбудеться ще одна зустріч для обговорення тимчасового рішення щодо кордону між Ірландією та Північною Ірландією, повідомили Тереза Мей та Жан-Клод Юнкер після зустрічі в Брюсселі. (20.02.2019)

Британські міністри - у справах бізнесу, праці та юстиції - вимагають перенести дату виходу країни з Євросоюзу, якщо парламент не підтримає нову угоду з Брюсселем. Прем'єрка Мей має представити її наступного тижня. (23.02.2019)

Проти ратифікації угоди з Європейським Союзом щодо виходу Великбоританії з ЄС проголосували 432 депутати британського парламенту. (15.01.2019)

Тим часом міністр освіти Великобританії Даміан Хіндс вважає, що перенесення Brexit аж ніяк не вирішить глибинні непорозуміння стосовно плану Терези Мей щодо виходу з Євросоюзу. "Ці подовження, котрі пропонуються, нічого ніяк не вирішать, вони просто подовжать проблему", - переконаний Хіндс.

В ЄС зазначали, що не проти перенесення дати Brexit, якщо британський уряд зможе довести, що це перенесення допоможе вийти з глухого кута в парламенті. Прем'єр-міністр Данії Ларс Локке Расмуссен 25 лютого зазначив, що Данія не стоятиме на шляху можливого перенесення дедлайну для Brexit. "Я гадаю, всі проявлять гнучкість, ніхто не бажає, аби Великобританія залишала ЄС неорганізованим шляхом", - заявив Расмуссен. Не буде вето щодо перенесення дати Brexit і від Ірландії, заявив глава МЗС цієї країни Саймон Ковені.

26 лютого Тереза Мей повинна доповісти у парламенті щодо результатів переговорів із ЄС, а наступного дня депутати Палати громад голосуватимуть щодо подальших кроків у переговорах. Очікується, що в парламенті поставлять питання і щодо відтермінування Brexit.  

Нагадаємо, минулого місяця британський парламент відхилив узгоджений договір з ЄС і відправив уряд передомовлятися З Брюсселем щодо окремих пунктів.

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