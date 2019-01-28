Тирса замість газу: як містечко на Львівщині стає енергоефективним

Жовква - містечко з населенням 14 тисяч людей, розташоване між Львовом і українсько-польським кордоном. Колись його знали як резиденцію польських королів, тепер воно може стати відомим іще й як приклад енергоефективного міста. Нині тут з трьох міських котелень дві працюють на деревній щепі, також функціонує енергоефективний садок, а індивідуальні теплові пункти в будинках регулюють економну подачу тепла мешканцям.

Альтернатива дорогому газу

Енергоефективні перетворення у місті почалися більше десяти років тому, коли в місті розробили програму модернізації котелень, розповідає міський голова Жовкви Петро Вихопень. За його словами, керівництво місцевого теплопостачальника вже тоді виходило з того, що газ буде дорожчати. "А отже - треба шукати альтернативу", - каже Вихопень.

Утім, цей процес довго не просувався, адже місто не могло знайти гроші. Виходом стала ініціатива "Угода мерів", започаткована Європейським Союзом, до якої долучилася Жовква. Ця програма охоплює місцеві органи влади, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність та обіцяють скоротити власні викиди вуглекислого газу на 20 відсотків до 2020 року. Завдяки цій ініціативі Жовква змогла залучити у ЄС 680 тисяч євро.

Котельня на тирсі

Експеримент зі спалювання дров замість газу для виробництва тепла в Жовкві вперше зробили ще в 2013 році. Дрова закуповували в лісозаготівельних підприємств. Але хотіли, щоб процес роботи котельні був максимально автоматизованим. Тому, щойно з'явились гроші з ЄС, в місті вирішили модернізувати котельню. Були закуплені нове обладнання, мережі, котли, розраховані на деревину. "Через те, що ми мали погоджувати кожен пункт з експертами з Європи, йшов час, відбувалась інфляція, і ми завдяки цьому змогли отримати додаткові кошти, за які купили машину для подрібнення деревини, що ще більш спрощує процес", - каже мер Жовкви. Загалом перехід на альтернативне паливо дозволяє місцевому теплопостачальнику заощаджувати 650 тисяч гривень за рік.

Завдяки проектим коштам у Жовкві побудували модерну котельню на деревній тирсі

Виграли від цього і мешканці - для них зменшився тариф на тепло на 10 відсотків. "Завдяки законодавству, за яким тариф для альтернативних котелень встановлюється на рівні 90 відсотків від газового тарифу, вартість однієї гігакалорії від альтернативної котельні коштує 1800 гривень, тоді як від газової - 2048 гривень", - розповів директор "Жовкватеплоенерго" Роман Курнат.

Дитячий садок став тепліший

Дитячий садок мер Жовкви демонструє як найважливіше досягнення проекту. Його фактично побудували наново. Залишили лише стіни, решту - замінювали і доставляли. Олег Масняк, технічний експерт проекту, говорить, що передусім тут провели термомодернізацію стін, горища, цоколю, замінили вікна. Облаштували систему вентиляції з рекуперацією, тобто поверненням, теплової енергії, встановили кондиціонери. На даху садочка облаштували сонячні колектори, які влітку забезпечують садок гарячою водою. В похмурі дні, коли енергії сонця не вистачає, воду догрівають за допомогою електрики. Взимку ж працює центральне теплопостачання. За словами Олега Масняка, загальна економія енергії в садочку - більше 100 мегават-годин на рік, або ж приблизно 230 тисяч гривень.

В садочку розповідають, що спершу батьки поставились негативно до модернізації садочка, бо для реставраційних робіт його треба було на кілька місяців зачинити. Однак тепер бачать зміни. "У приміщенні підвищилась температура, стало тепліше. Діти перестали хворіти і частіше відвідувають садок", - говорить вихователька садка Катерина Гончаренко.

Одне з 11 міст у проекті

У проекті з підвищення енергоефективності "Угода мерів - Демонстраційні проекти", який фінансується за гроші ЄС, беруть участь 11 українських міст. Жовква, на думку керівника проекту Яна Ваандерса, наразі досягла найбільшого успіху. За його словами, мета проекту - на практиці показати іншим містам доцільність впровадження заходів з підвищення енергоефективності. І хоча він цікавий лише малим містам, які не потребують великих енергетичних потужностей, досвід Жовкви є показовим прикладом, як можна комплексно і якісно підійти до енергоефективності.

До того, як у Жовкві витратили проектні гроші, перший радник і керівник операційного відділу представництва ЄС в Україні Йоганнес Бауер претензій не має. Він приїхав подивитися, як функціонує котельня і садок, облаштовані за гроші Євросоюзу. "Ми бачимо результат. Роботи зроблені якісно, трубопроводи повністю замінені. Нам подобається спосіб, яким вони це зробили. У нас є ціла команда експертів, які за цим стежать і дають поради. Вони також перевірили всі результати, які тут були отримані, поки зауважень не мають", - каже Бауер. Єдине, додає він, треба стежити за тим, звідки саме деревина, яку використовуватиме для виробництва тепла котельня - аби це були відходи, а не круглий ліс. За проектом європейські експерти будуть стежити іще сім років.