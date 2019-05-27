Тимошенко хоче допомагати Зеленському, а не бути до нього в опозиції

Партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"" йде на позачергові парламентські вибори самостійно. Про це повідомила лідерка політсили Юлія Тимошенко в ефірі Українського радіо в середу, 29 травня.

"Ті політичні сили, які підтримують наш "Новий курс", докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, - ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно", - заявила політикиня.

Тимошенко зазначила, що її партія не перебуває в опозиції до президента Володимира Зеленського, а хоче передати йому програму "Новий економічний курс" і допомогти.

"Ми не плануємо створювати опозиційні об'єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди", - заявила Тимошенко.

21 липня в Україні мають відбутися дострокові парламентські вибори.

Олігарх Ігор Коломойський днями заявив, що готовий "допомагати" на парламентських виборах партії "Батьківщина", та назвав себе друзями з Юлією Тимошенко.