 Тимошенко хоче допомагати Зеленському, а не бути до нього в опозиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2019

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Новини

Тимошенко хоче допомагати Зеленському, а не бути до нього в опозиції

Партія "Батьківщина" братиме участь у парламентських виборах 21 липня самостійно. Політсила не перебуває в опозиції до президента Володимира Зеленського, а хоче йому "допомогти", каже Юлія Тимошенко.

Партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина йде на позачергові парламентські вибори самостійно. Про це повідомила лідерка політсили Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко в Верховній Раді України

Партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"" йде на позачергові парламентські вибори самостійно. Про це повідомила лідерка політсили Юлія Тимошенко в ефірі Українського радіо в середу, 29 травня.

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Розмови про зв'язки нового президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським не вщухають. Експерти застерігають щодо можливих наслідків для економіки країни. (29.05.2019)

"Ті політичні сили, які підтримують наш "Новий курс", докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, - ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно", - заявила політикиня.

Тимошенко зазначила, що її партія не перебуває в опозиції до президента Володимира Зеленського, а хоче передати йому програму "Новий економічний курс" і допомогти.

"Ми не плануємо створювати опозиційні об'єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди", - заявила Тимошенко.

21 липня в Україні мають відбутися дострокові парламентські вибори.

Олігарх Ігор Коломойський днями заявив, що готовий "допомагати" на парламентських виборах партії "Батьківщина", та назвав себе друзями з Юлією Тимошенко.

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