Тимошенко й Порошенко: ті, хто програв Зеленському, здаватися не збираються

Настрій у прес-центрі виборчого штабу кандидатки в президенти України від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко в неділю, 31 березня 2019 року, радикально відрізнявся від атмосфери, яка тут панувала під час виборів 2010 і 2014 років. Топ-політики, міністри уряду і депутати Верховної Ради цього разу тут не прогулювались. Не було видно відомих політологів і соціологів. Співробітники виборчого штабу неохоче йшли на контакт з журналістами, в приватних бесідах були вкрай обережні в прогнозах на результат голосування і не приховували своєї цікавості, розпитуючи про обстановку в виборчих штабах конкуруючих кандидатів.

Тимошенко вважає, що випередила Порошенка

Юлія Тимошенко вперше вийшла до журналістів тільки ввечері, після закриття виборчих дільниць й оголошення результатів Національного екзит-полу. За цими даними, вона вибула з президентської гонки вже в першому турі. Але визнавати їх Тимошенко виявилася не готовою. Керівництво її штабу зі сцени оголосило результати власного опитування виборців на виході з дільниць для голосування. За цими даними, навпаки, колишня прем'єрка України вийшла в другий тур президентських виборів, поступившись Володимиру Зеленському й обійшовши Петра Порошенка.

У чверть на дев'яту вечора на сцені з'явилася сама Юлія Тимошенко. Вона виглядала втомленою, але, як завжди, трималася. Дещо захриплим, але рішучим голосом вона закликала не довіряти сфальсифікованим, на її думку, екзит-полам. "Я звертаюся до членів нашої команди: не вірте в замовні маніпульовані результати екзит-полів і доведіть до кінця роботу за паралельним підрахунком голосів нашою партією, згідно з оригінальними протоколами виборчих комісій ", - заявила Тимошенко. Лідерка "Батьківщини" вважає, що дані опитувань були сфальсифіковані, щоб ввести виборців в оману.

"Батьківщина" повідомляє про системні порушення на виборах

58-річний політик заявила, що здатна "захистити результати голосування українців", і закликала своїх прихильників і активістів "прийти до виборчих дільниць", незважаючи на спробу влади силою відповісти на такі акції. Раніше функціонери виборчого штабу Тимошенко заявляли про цілу низку "системних порушень виборчого законодавства", процедури голосування, вказуючи на підкуп виборців та застосування владою адміністративного ресурсу.

"Ми постійно працюємо в контакті з міжнародними спостерігачами від ОБСЄ та інших структур, - запевнив депутат від партії "Батьківщина" у Верховній Раді Григорій Немиря. - Вони отримують від наших спостерігачів весь обсяг інформації про такі порушення, що ймовірно буде враховано в їхніх звітах".

Чи визнає поразку Юлія Тимошенко, очевидно, стане ясно ближче до вечора понеділка, 1 квітня, коли її штаб завершить публікацію даних свого підрахунку голосів. На час бесіди кореспондента DW з Немирею в прес-центрі Тимошенко залишилося втричі менше журналістів, ніж було двома годинами раніше, хоча прес-служба анонсувала ще два брифінги.

У штабі Порошенка порушення відкидають

Там переконані: про порушення в один голос заявляють ті, хто підтримує "російський сценарій зриву виборів" в Україні. "У нас сьогодні скарг було менше, аніж у 2014 році. Під час всього процесу голосування ми не чули про суттєві порушення, які б вплинули на результат волевиявлення", - заявив Порошенко.

Петро Порошенко у своєму виборчому штабі 31 березня 2019 року

Він прийшов до свого виборчого штабу, розташованого у виставкому центрі "Мистецький арсенал" навпроти Києво-Печерської лаври, відразу після оголошення перших результатів Національного екзит-полу. Нинішній глава держави поступився в першому турі Володимиру Зеленському, але був відверто задоволений тим, що пройшов до другого туру. Він буквально сяяв, обнімався із соратниками, дякував виборцям: "Ви великі молодці. Дуже відповідальні і дуже розумні. Я впевнений, що в другому турі кількість таких виборців зросте в геометричній прогресії". Президент визнав, що такої гострої конкуренції, як у 2019 році, не було на жодних президентських виборах в Україні.

Порошенко проти Зеленського

Порошенко жодним словом не згадав прізвища Зеленського. Натомість він заявив: "Доля звела мене з маріонеткою Коломойського. Коломойському ми не дамо жодного шансу. З завтрашнього дня я починаю боротьбу за перемогу в другому турі". Кожен жарт чи влучне порівняння супроводжувалися оплесками його команди. Але й до них були спрямовані слова про те, що він "зрозумів той сигнал, котрий суспільство дає сьогодні чинній владі".

Глава держави не випадково звернувся до молоді. Адже, за даними соцопитувань, саме молоді люди - особливо на півдні та сході України - підтримують Зеленського. Порошенко закликав тих, хто молодший за 30 років, згуртувати зусилля, якщо вони хочуть швидких змін. Судячи з усього, команда нинішнього президента налаштована рішуче й не має наміру втрачати часу, готуючись до другого туру. Після виступу Порошенка перед журналістами його штаб швидко спорожнів. Другий тур відбудеться вже 21 квітня.