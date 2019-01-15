Тиждень моди в Берліні стає більш інтернаціональним (фоторепортаж)

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

Король моди Карл Лаґерфельд

Відтоді, як 1989 року помер супутник життя Лаґерфельда, кутюр'є воліє жити на самоті. Він ніколи не був у шлюбі і не має дітей. У 2000 році Лаґерфельд вирішив схуднути і за 13 місяців жорсткої дієти скинув 42 кілограми, про що відразу написав книжку. За його словами, він стежить за вагою, щоби без проблем носити вузькі костюми, без яких жити не може.