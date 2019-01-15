 Тиждень моди в Берліні стає більш інтернаціональним (фоторепортаж) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 16.01.2019

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Культура й стиль життя

Тиждень моди в Берліні стає більш інтернаціональним (фоторепортаж)

Берлін - це збірна солянка мігрантів з усіх куточків світа та водночас центр абмітної модної тусівки. На показі мод Berlin Fashion Week багато дизайнерів демонструють, як на них впливає національне розмаїття.

  • Вільям Фан

    Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

    Вільям Фан

    Уроженець Ганновера, він навчався в нідерландському Арнемі. 2015 року дизайнер Вільям Фан (William Fan) обрав Берлін як місце заснування власного лейбла. 2016-го він взяв участь у Vogue Salon Germany. Своє азійське коріння (його батьки емігрували в 1960-х роках з Гонконгу) Фан поєднує із власним європейським вихованням. Його одяг простий, без прив'язки до часу та в стилі унісекс.

  • Алін Селі

    Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

    Алін Селі

    Заснований 2013-го модний лейбл Aline Celi так само названий на честь засновниці. Бразилійка поєднує європейський мінімалізм крою із пристрасністю своєї батьківщини. Бренд робить ставку на сталий розвиток, стежить за тим, аби умови праці були чесними та підтримує соціальну активність. Її показ на цьогорічному Berlin Fashion Week був інсценований як акція протесту.

  • Давід Томашевскі

    Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

    Давід Томашевскі

    Народжений у Гданську Давід Томашевскі живе між Лондоном і Берліном, де він презентував свою останню колекцію. Дизайнер, який може похвалитися різними нагородами, співпрацював з численними брендами, серед яких виробник біжутерії та каміння Swarovski, а також меблевий дім Rolf Benz.

  • Lou de Betoly

    Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

    Lou de Betoly

    На момент застування власного бренду Lou de Betoly француженка Оделі Тебул прожила в Берліні вже шість років та працювала разом зі своїм партнером Огустіном Тебулом. "Те, що ти створюєш, завжди з'являється на тлі твого власного походження", - каже Тебул в розмові з авторами книги Traces: Fashion & Migration.

  • Ivanman

    Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

    Ivanman

    Іван Мандзукіч виріс у колишній Югославії. "Мої батьки втратили у війні все", - сказав він у липні 2018 року в розмові з виданням Berliner Zeitung. За його словам, він ніколи не задавався питанням, що може зробити, а просто робив. Дизайнер, який працює під лейблом Ivanman, поєднує яскраву чоловічу моду з чіткими лініями та любов'ю до деталей. На Fashion Week Berlin він показує нову колекцію.

  • lala Berlin

    Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

    lala Berlin

    "Я повноцінна іранка", - каже Лейла Пієдаєш у книжці Traces: Migration & Fashion. Берлінська дизайнерка приїхала до Німеччини 1979 року дитиною разом зі своєю родиною. Час, який вона прожила в Тегерані, сильно позначився на її роботі дизайнерки: вона використовує у своєму одязі зразки мозаїки та килимів та по-новому підходить до створення традиційних арабських головних уборів.

    Автор: Кортні Тенц, Данило Білик


  • Вільям Фан

    Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

    Вільям Фан

    Уроженець Ганновера, він навчався в нідерландському Арнемі. 2015 року дизайнер Вільям Фан (William Fan) обрав Берлін як місце заснування власного лейбла. 2016-го він взяв участь у Vogue Salon Germany. Своє азійське коріння (його батьки емігрували в 1960-х роках з Гонконгу) Фан поєднує із власним європейським вихованням. Його одяг простий, без прив'язки до часу та в стилі унісекс.

  • Алін Селі

    Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

    Алін Селі

    Заснований 2013-го модний лейбл Aline Celi так само названий на честь засновниці. Бразилійка поєднує європейський мінімалізм крою із пристрасністю своєї батьківщини. Бренд робить ставку на сталий розвиток, стежить за тим, аби умови праці були чесними та підтримує соціальну активність. Її показ на цьогорічному Berlin Fashion Week був інсценований як акція протесту.

  • Давід Томашевскі

    Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

    Давід Томашевскі

    Народжений у Гданську Давід Томашевскі живе між Лондоном і Берліном, де він презентував свою останню колекцію. Дизайнер, який може похвалитися різними нагородами, співпрацював з численними брендами, серед яких виробник біжутерії та каміння Swarovski, а також меблевий дім Rolf Benz.

  • Lou de Betoly

    Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

    Lou de Betoly

    На момент застування власного бренду Lou de Betoly француженка Оделі Тебул прожила в Берліні вже шість років та працювала разом зі своїм партнером Огустіном Тебулом. "Те, що ти створюєш, завжди з'являється на тлі твого власного походження", - каже Тебул в розмові з авторами книги Traces: Fashion & Migration.

  • Ivanman

    Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

    Ivanman

    Іван Мандзукіч виріс у колишній Югославії. "Мої батьки втратили у війні все", - сказав він у липні 2018 року в розмові з виданням Berliner Zeitung. За його словам, він ніколи не задавався питанням, що може зробити, а просто робив. Дизайнер, який працює під лейблом Ivanman, поєднує яскраву чоловічу моду з чіткими лініями та любов'ю до деталей. На Fashion Week Berlin він показує нову колекцію.

  • lala Berlin

    Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

    lala Berlin

    "Я повноцінна іранка", - каже Лейла Пієдаєш у книжці Traces: Migration & Fashion. Берлінська дизайнерка приїхала до Німеччини 1979 року дитиною разом зі своєю родиною. Час, який вона прожила в Тегерані, сильно позначився на її роботі дизайнерки: вона використовує у своєму одязі зразки мозаїки та килимів та по-новому підходить до створення традиційних арабських головних уборів.

    Автор: Кортні Тенц, Данило Білик


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Дрес-код для успішних чоловіків: як зробити "цукерочку" з дешевого костюма

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    Коли народився Карл Лаґерфельд, точно сказати важко. Сам він подає роком свого народження 1935-й, хоч раніше він говорив про 1938-й. Але виписки з гамбурзького реєстру та оголошення про новонароджених вказують на те, що він побачив світ вже в 1933 році.

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    Народився Карл в Гамбурзі, в родині власника фабрики з виробництва згущеного молока. Коли місто 1944 року бомбардували, родина переїхала до маєтку в Шлезвіг-Гольштейні. Саме там Лаґерфельд провів більшу частину дитинства. Свої дитячі фото Лаґерфельд показує вкрай рідко. Це фото зроблене вже в зрілому віці - близько 30 років тому.

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    У 1953 році Лаґерфельд переїхав з Німеччини в Париж, де його кар'єра стрімко пішла вгору. У віці лише 20 років Лаґерфельд здобув перше місце на конкурсі, організованому Міжнародним секретаріатом з шерсті IWS, за створення жіночого пальто жовтого кольору. Ів Сен-Лоран теж брав участь у конкурсі, проте посів лише третє місце.

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    У середині 1960-х Карл Лаґерфельд працював для римського лейбла Fendi, що традиційно спеціалізується на виробництві одягу та аксесуарів зі шкіри та хутра. Молодий дизайнер буквально здійснив революцію в цій сфері: хутряні вироби стали легшими за вагою, набули цілком нових форм та кольорів.

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    Лаґерфельд не боявся перефарбовувати та різати хутро, поєднуючи шматки наново, створюючи дивні силуети. Він же вигадав відомий тепер на весь світ логотип Fendi - з двох латинських літер F. На фото - ескізи моделей для Fendi.

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    Два періоди свого творчого життя Лаґерфельд присвітив будинку моди Chloé: з 1964-го по 1984-й, а потім - з 1992-го по 1997-й. Культового статусу набули сукні, які майстер розмалював від руки. У 1972 році він створив відому колекцію, на яку його надихнув стиль ар-деко.

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    У 1974 році Лаґерфельд заснував свою власну лінію моди - Karl Lagerfeld Impression. Ці його роботи відрізняються від усіх інших. Вони набагато ближчі до його власного стилю одягу: андрогінні силуети, жодних яскравих малюнків, переважно чорний колір, акцент на плечах та на талії.

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    У 1983 році Карл Лаґерфельд став художнім директором будинку моди Chanel. Традиційному твідовому костюму він надав новий блиск: з'явилися нові форми, варіанти оздоби, ґудзики. На зміну важковаговому консерватизму прийшла грайлива легкість.

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    Саме Лаґерфельд почав "виносити сміття з хати" в модній індустрії. Якщо раніше назву лейбла вказували хіба що на підбивці, то тепер її стало видно і на зовнішніх деталях: ґудзиках, пасках, сумках та інших аксесуарах. На фото - моделі, створені для Chanel в останні роки.

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    Працюючи для Chanel, Лаґерфельд, який любить експерименти з новими матеріалами, створює костюми та сукні не лише з джерсі та твіду, але й зі шкіри, латексу, неопрену. Те саме можна сказати про сумки та взуття. Уява майстра не знала й не знає кордонів!

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - не лише модельєр. Він завжди захоплювався фотографією: організував кілька виставок, випустив кілька альбомів, є лауреатом престижних міжнародних нагород у цій сфері. Лаґерфельд відомий і як творець парфумів. У Парижі він заснував власний видавничий дім, відкрив книгарню. Його особиста бібліотека нараховує понад 300 тисяч томів.

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    Відтоді, як 1989 року помер супутник життя Лаґерфельда, кутюр'є воліє жити на самоті. Він ніколи не був у шлюбі і не має дітей. У 2000 році Лаґерфельд вирішив схуднути і за 13 місяців жорсткої дієти скинув 42 кілограми, про що відразу написав книжку. За його словами, він стежить за вагою, щоби без проблем носити вузькі костюми, без яких жити не може.

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    Його часто критикували за співпрацю з худорлявими моделями, проте Лаґерфельд наполягає на своєму. У 2004 році він створив колекцію для шведської компанії H&M, що виробляє недорогий модний одяг для молоді. Побачивши, що його силуети випустили не лише в "худих", але й у "повних" розмірах, кутюр'є розізлився.

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    Як дизайнер він створив, зокрема, вдягненого як він сам плюшевого ведмедика, пляшку Coca-Cola, що вийшла обмеженим накладом, колекцію шоломів для мотоциклістів, колекцію прикрас для фірми Swarovski, колекцію взуття для італійського лейбла Hogan. У вигаданих Лаґерфельдом костюмах на сцену виходили Мадонна та Кайлі Міноуг, зірки Віденського оперного театру та міланської "Ла Скали".

  • Король моди Карл Лаґерфельд

    Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel

    Король моди Карл Лаґерфельд

    А ще він обожнює свою кицьку на прізвисько Шупетт: створює для неї колекції одягу та аксесуарів, а також профілі в соціальних мережах, знімається з нею в рекламі.

    Автор: Дар'я Брянцева, Дмитро Губенко


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