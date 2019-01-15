Тиждень моди в Берліні стає більш інтернаціональним (фоторепортаж)

Берлін - це збірна солянка мігрантів з усіх куточків світа та водночас центр абмітної модної тусівки. На показі мод Berlin Fashion Week багато дизайнерів демонструють, як на них впливає національне розмаїття.
Біла сорочка - символ непідкупності. І пасує до всього. Дивіться нові уроки стилю від ведучого DW Ґергарда Ельферса. (28.05.2018)
Чи доречно вдягати типове національне вбрання, наприклад, українську вишиванку, на офіційні ділові зустрічі? Модний ведучий DW Ґергард Ельферс пояснює. (13.08.2018)
Майбутньому моди присвячена конференція в рамках Berlin Fashion Week, де покажуть колекцію комп’ютерної техніки, яку можна буде носити замість одягу. (19.01.2015)