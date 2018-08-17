Техносцена в Грузії як осередок свободи (відео)

У Грузії в техноклубах представники ЛГБТ-спільноти почувалися вільними і в безпеці. До поліцейських рейдів. Після них сотні людей вийшли на танцювальний протест.
З травня цього року танці стали політичним меседжем. Тоді озброєна поліція увірвалася у два відомі нічні клуби - Café Gallery та "Бассіані" під приводом пошуку наркодилерів. Після цього сотні людей вийшли на протести і... танцювали: проти жорстокості поліції та за ліберальні цінності. Тим часом консервативний "Грузинський марш" виступає проти імміграції та за так звані традиційні сімейні цінності. Один із представників "Грузинського маршу" балотується на президентських виборах, що відбудуться в жовтні.
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