 Техносцена в Грузії як осередок свободи (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.08.2018

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Європа

Техносцена в Грузії як осередок свободи (відео)

У Грузії в техноклубах представники ЛГБТ-спільноти почувалися вільними і в безпеці. До поліцейських рейдів. Після них сотні людей вийшли на танцювальний протест.

Як ЛГБТ-спільнота танцює за свої права в Грузії

Як ЛГБТ-спільнота танцює за свої права в Грузії

З травня цього року танці стали політичним меседжем. Тоді озброєна поліція увірвалася у два відомі нічні клуби - Café Gallery та "Бассіані" під приводом пошуку наркодилерів. Після цього сотні людей вийшли на протести і... танцювали: проти жорстокості поліції та за ліберальні цінності. Тим часом консервативний "Грузинський марш" виступає проти імміграції та за так звані традиційні сімейні цінності. Один із представників "Грузинського маршу" балотується на президентських виборах, що відбудуться в жовтні.

 


 

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