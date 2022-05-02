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Технології

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "технології".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії

ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії 02.05.2022

Німеччина та Індія домовилися спільно розвивати "зелені технології", зокрема для виробництва "зеленого" водню. Сторони намагалися обходити теми, за якими вони мають розбіжності.
ЄС планує послабити залежність Індії від Росії

ЄС планує послабити залежність Індії від Росії 24.04.2022

ЄС та США намагаються встановити тісніші зв'язки з Індією, що є одним з найбільших у світі покупцем російської зброї. Індія досі не засудила російську агресію проти України.
Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним

Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним 29.03.2022

Супутники Ілона Маска забезпечують Україну стабільним інтернетом. Starlink, який задумувався як цивільний проєкт, тепер допомагає українським військовим управляти дронами для боротьби з російськими танками і позиціями.
Технології, що рятують життя: як дізнатися про повітряні тривоги в Україні

Технології, що рятують життя: як дізнатися про повітряні тривоги в Україні 29.03.2022

Щодня по всій території України лунають повітряні тривоги. Українські та закордонні програмісти у найстисліші терміни розробили програми для кращого інформування та захисту населення. Подробиці - у DW.

Терабайти проти бомб: як айтішники захищають пам'ятки культури України

Терабайти проти бомб: як айтішники захищають пам'ятки культури України 25.03.2022

Волонтери з міжнародного проєкту "Врятувати українську культурну спадщину онлайн" намагаються зберегти культурні цінності, що через війну опинилися під загрозою знищення, архівуючи їх у цифровому вигляді.

ІТ-галузь і війна в Україні: чому Microsoft і Apple теж постраждають 25.03.2022

Українська ІТ-галузь залишається однією з небагатьох, які можуть і надалі підтримувати українську економіку. Утім, ця сфера так само постраждала від війни. Криза в українській ІТ-індустрії вже зачепила всіх, хто пов'язаний з технологіями: від фанатів відеоігор до виробників мікрочипів.
Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера

Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера 23.03.2022

Своїми електромобілями Made in Germany Ілон Маск кидає виклик німецьким автобудівникам і наближає відмову Європи від двигунів внутрішнього згоряння.
ЄС затвердив четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України

ЄС затвердив четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України 15.03.2022

Рада ЄС затвердила вже четвертий пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. До РФ заборонять постачати предмети розкоші та технології для енергетики. Також припинять імпорт російської сталі.
Як бути на зв'язку якщо відключили інтернет

Як бути на зв'язку якщо відключили інтернет 09.03.2022

Російська армія атакує комунікаційну та інтернет-інфраструктуру України. Як бути, якщо інтернет-з'єднання стало недоступним? DW зібрала низку корисних порад на цей випадок.
Банки, технології та Путін: що відомо про санкції за війну Росії проти України

Банки, технології та Путін: що відомо про санкції за війну Росії проти України 25.02.2022

Провідні країни світу запроваджують санкції за початок Росією війни проти України. DW розповідає про санкційні пакети ЄС, США і Великобританії, а також кому склав у них компанію Путін.
Північна Корея виробляє компоненти для ядерних установок - звіт ООН

Північна Корея виробляє компоненти для ядерних установок - звіт ООН 06.02.2022

Для забезпечення цієї діяльності Пхеньяну потрібні, зокрема, західні технології, тож він вдається до кібератак, а також до крадіжок криптовалют, повідомляють ЗМІ з посиланням на конфіденційний звіт ООН.
Як атом і газ стали майже зеленими у ЄС і що це означає для України

Як атом і газ стали майже "зеленими" у ЄС і що це означає для України 02.02.2022

Єврокомісія вирішила внести атомну та газову енергетику до списку "зелених" технологій - так званої "таксономії". Що це означає, як працює таксономія та які шанси це відкриває для України, - пояснює DW.

У Японії створили мініГЕС вагою лише 18 кілограмів (21.01.2022) 24.01.2022

Японський винахідник створив мінігенератор, здатний освітлювати цілу вулицю. Він важить лише 18 кг і працює за принципом гідроелектростанції.

Як зводять 10-поверховий будинок за 28 годин (21.01.2022) 21.01.2022

Десять поверхів за 28 годин? Це вже реальність! У Китаї будують житлові будинки, як конструктор. Дивіться, як це відбувається!

Нові технології для зберігання сонячної енергії (20.01.2022) 20.01.2022

Нині багато компаній використовують літій-іонні батареї для зберігання електроенергії, виробленої з сонячної енергії. Але багато розробників працюють над принципово новими технологіями, які можуть полегшити способи використання відновлюваної енергії.
Мінцифра: За кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія

Мінцифра: За кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія 16.01.2022

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про докази причетності Росії до кібератаки на українські урядові сайти. Її мета - дестабілізувати суспільство, зазначають у міністерстві і просять зберігати спокій.
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