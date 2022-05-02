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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "технології".
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Українська ІТ-галузь залишається однією з небагатьох, які можуть і надалі підтримувати українську економіку. Утім, ця сфера так само постраждала від війни. Криза в українській ІТ-індустрії вже зачепила всіх, хто пов'язаний з технологіями: від фанатів відеоігор до виробників мікрочипів.
Нині багато компаній використовують літій-іонні батареї для зберігання електроенергії, виробленої з сонячної енергії. Але багато розробників працюють над принципово новими технологіями, які можуть полегшити способи використання відновлюваної енергії.