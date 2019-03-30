 Тест для Ердогана: громадяни Туреччини обирають місцеву владу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2019

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Новини

Тест для Ердогана: громадяни Туреччини обирають місцеву владу

31 березня у Туреччині обирають місцеву владу - мерів міст, керівників муніципалітетів та інших місцевих посадовців. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган охрестив ці вибори питанням "національного виживання".

Вибори в Туреччині

У Туреччині у неділю, 31 березня, розпочалося голосування на муніципальних виборах. Понад 57 мільйонів виборців країни обиратимуть у 81 провінції Туреччини мерів, керівників муніципалітетів, місцеві ради та інших місцевих посадовців.

Ці вибори називають тестом для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та очолюваної ним правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР). З 2002 року, коли ПСР прийшла до влади, вона здобувала перемогу на усіх місцевих виборах в країні.

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Утім, згідно з останніми соцопитуваннями, у таких великих містах, як Стамбул і Анкара, правляча партія ПСР може втратити владу і поступитися представникам опозиційної Народно-республіканської партії (НРП). Політологи надають цьому особливого символічного значення, адже саме в Стамбулі колись почалося політичне сходження Ердогана.

Ці вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням "національного виживання", пише агенція AP.

Вибори також відбуваються і на тлі тяжкої соціально-економічної кризи в країні. Лише за один рік турецька ліра подешевшала приблизно на 40 відсотків відносно долара США. За той самий період інфляція виросла вдвічі та становить зараз близько 20 відсотків в річному обрахунку. Рівень безробіття в Туреччині становить наразі 11 відсотків, що є найгіршим показником за все минуле десятиліття.

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