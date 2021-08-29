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Терорист-смертник

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "терорист-смертник".

Терористом-смертником називають людину, яка вчинила терористичний акт, пожертвувавши своїм життям. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кабул: у США повідомили про знищення замінованого авто зі смертниками

Кабул: у США повідомили про знищення замінованого авто зі смертниками 29.08.2021

Американський безпілотник знищив автомобіль з вибухівкою та терористами-смертниками неподалік від аеропорту Кабула.
США атакували бойовика ІД в Афганістані

США атакували бойовика ІД в Афганістані 28.08.2021

Атаку на одного з бойовиків місцевого відгалуження ІД в Афганістані було проведено з безпілотника, повідомили в Пентагоні. За даними американських військових під час удару "ціль було вбито".
Біля аеропорту Кабула прогриміли два вибухи: є жертви

Біля аеропорту Кабула прогриміли два вибухи: є жертви 26.08.2021

Біля аеропорту Кабула пролунали два вибухи. За даними США, є жертви серед американських військових та цивільного населення, однак точна їх кількість поки невідома. ЗМІ повідомляють, що вибух вчинив терорист-смертник.
Вибух автомобіля в Афганістані: десятки загиблих військовослужбовців

Вибух автомобіля в Афганістані: десятки загиблих військовослужбовців 29.11.2020

На військовій базі поблизу міста Газні в Афганістані вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, яким керував терорист-смертник. Загинули десятки військових та силовиків, кажуть місцеві чиновники.
В Афганістані бойовики ІД підірвали в'язницю: бої тривали всю ніч

В Афганістані бойовики ІД підірвали в'язницю: бої тривали всю ніч 03.08.2020

В Джалалабаді внаслідок нападу бойовиків "Ісламської держави" на місцеву в'язницю загинули п'ятеро цивільних, понад 40 людей поранені.

Десятки загиблих унаслідок нападів на пологовий будинок і траурну церемонію в Афганістані

Десятки загиблих унаслідок нападів на пологовий будинок і траурну церемонію в Афганістані 12.05.2020

Терорист-смертник підірвав пояс шахіда на траурній церемонії на сході Афганістану. Загинули 15 осіб, десятки поранені. У Кабулі бойовики напали на пологовий будинок, вбивши 13 осіб включно з двома дітьми.

Потужний вибух у Кабулі: близько сотні поранених

Потужний вибух у Кабулі: близько сотні поранених 07.08.2019

Терорист-смертник підірвав автомобіль поблизу поліцейського відділку та військової школи в афганській столиці. Відповідальність за теракт взяв на себе ісламістський рух "Талібан".
Влада Шрі-Ланки скоригувала дані щодо жертв терактів: 253 загиблих

Влада Шрі-Ланки скоригувала дані щодо жертв терактів: 253 загиблих 25.04.2019

Влада Шрі-Ланки зменшила офіційну кількість загиблих у терактах на 106 осіб, бо деякі тіла жертв порахували двічі. Нині кількість жертв оцінюєтсья у понад 250 осіб.

Вибухи на Шрі-Ланці: влада говорить про помсту ісламістів за теракти в Новій Зеландії

Вибухи на Шрі-Ланці: влада говорить про помсту ісламістів за теракти в Новій Зеландії 23.04.2019

Результати розслідувань терактів на Шрі-Ланці свідчать про те, що за атаками стояв намір ісламістів "помститися" за напади на мечеті в місті Крайстчерч у Новій Зеландії. Про свою відповідальність за напади заявила ІД.
Теракти на Шрі-Ланці: вже 310 загиблих

Теракти на Шрі-Ланці: вже 310 загиблих 23.04.2019

За останню ніч в лікарнях загинуло більше 10 тяжко поранених людей унаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці, повідомила місцева влада. Поліція затримала вже 40 підозрюваних і провела кілька десятків обшуків.
Влада Шрі-Ланки звинувачує у терактах місцевих ісламістів

Влада Шрі-Ланки звинувачує у терактах місцевих ісламістів 22.04.2019

За інформацією уряду, відповідальними за низку терактів в церквах та готелях, внаслідок яких загинули майже 300 осіб, є радикальні ісламісти з місцевого угруповання "Національний Таухід Джамаат".
Шрі-Ланка: число загиблих унаслідок терактів досягло 290

Шрі-Ланка: число загиблих унаслідок терактів досягло 290 22.04.2019

Досі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці. Поліція затримала вже 24 підозрюваних.

Теракти на Шрі-Ланці: серед загиблих - 32 іноземці, затримано вісьмох підозрюваних

Теракти на Шрі-Ланці: серед загиблих - 32 іноземці, затримано вісьмох підозрюваних 21.04.2019

Кількість загиблих внаслідок терактів на Шрі-Ланці сягнула щонайменше 207 осіб, з них 32 - іноземці. Правоохоронці повідомляють про перших затриманих за підозрою у причетності до нападів.
Світ шокований терактами на Шрі-Ланці, у яких загинуло майже 200 осіб

Світ шокований терактами на Шрі-Ланці, у яких загинуло майже 200 осіб 21.04.2019

Скоєні на Шрі-Ланці криваві напади на церкви та готелі викликали осуд та співчуття світових релігійних і політичних лідерів.
Серія вибухів на Шрі-Ланці: понад 150 загиблих та 500 поранених

Серія вибухів на Шрі-Ланці: понад 150 загиблих та 500 поранених 21.04.2019

Потужні вибухи пролунали в кількох церквах та люксових готелях. Не виключено, що в атаках брали участь терористи-смертники.
В Кабулі невідомі напали на міністерство зв'язку

В Кабулі невідомі напали на міністерство зв'язку 20.04.2019

Невідомі влаштували вибух та стрілянину в урядовому кварталі в столиці Афганістану. Внаслідок нападу загинули щонайменше троє людей, серед них нападники.

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