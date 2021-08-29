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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "терорист-смертник".
Терористом-смертником називають людину, яка вчинила терористичний акт, пожертвувавши своїм життям. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Терорист-смертник підірвав пояс шахіда на траурній церемонії на сході Афганістану. Загинули 15 осіб, десятки поранені. У Кабулі бойовики напали на пологовий будинок, вбивши 13 осіб включно з двома дітьми.
Результати розслідувань терактів на Шрі-Ланці свідчать про те, що за атаками стояв намір ісламістів "помститися" за напади на мечеті в місті Крайстчерч у Новій Зеландії. Про свою відповідальність за напади заявила ІД.