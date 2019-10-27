Терористи ІД оголосили наступника вбитого аль-Багдаді

Терористи "Ісламської держави" у четвер, 31 жовтня, підтвердили загибель їхнього лідера Абу Бакра аль-Багдаді та оголосили ім'я його наступника: Абу Ібрагім аль-Хашемі Аль-Курайші. Про це повідомляє інформагенція dpa з посиланням на ЗМІ терористів. Вони не надали жодних інших деталей щодо їхнього нового лідера.

Ім'я Аль-Курайші має зв'язок із арабським племенем курайців, яке правило Меккою за часів пророка Мухаммеда. Він народився в одному з десяти великих курайських кланів. Це плем'я донині залишається одним з найбільших у місті Мекка в Саудівській Аравії. Деякі мусульмани на прізвисько Аль-Курайші вважають себе прямими нащадками Мухаммеда, зазначає агентство.

Крім того, в "Ісламській державі" підтвердили смерть свого речника Абу Хассана аль-Мухаджира із Саудівської Аравії. Його називали "правою рукою" загиблого ватажка ісламістів аль-Багдаді.

Також терористи ІД порадили "не радіти вбивству шейха Аль-Багдаді". Вони заявили, що не обмежуються Близьким Сходом і продовжать "свою місію".

Нагадаємо, 27 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про загибель аль-Багдаді. За словами Трампа, впродовж останніх років "спіймати або знищити аль-Багдаді було головним завданням у сфері національної безпеки" його адміністрації. Він також розповів, що аль-Багдаді загинув під час спецоперації військ США в Сирії. Трамп повідомив, що ватажок терористичного угруповання підірвав так званий "пояс шахіда" й загинув унаслідок вибуху разом з трьома своїми дітьми.

28 жовтня під час військової операції на півночі Сирії був вбитий речник ІД Абу Хассан аль-Мухаджир. У цій операції брали участь як спецслужба "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких домінують курдські збройні формування, так і представники американської армії.